Incultura ciudadana

Debemos confesar que hemos meditado bastante antes de comenzar a escribir esta columna. No es fácil exponer ante nuestros amables lectores, de una forma muy pública, los grandes defectos que tenemos como costeños, habitantes de esta capital, que nos muestran como pertenecientes a una urbe atrasada en civilización y deberes cívicos. Sobre todo porque EL HERALDO se lee mucho, en edición digital y física no solamente en la ciudad, la Costa Caribe y el país sino también en el exterior. Y los columnistas, unos más que otros, nos analizan cada vez que aparecemos, semanalmente, mensualmente quincenalmente.

Pero la verdad hay que revelarla, sostenerla y conocerla a fondo si queremos iniciar campañas para remediar lo malo o lo mediocre. No queremos acordarnos o se nos olvidó, cual fue el ministro de educación que hace más o menos diez años resolvió sacar del pensum de estudios en colegios los textos de cívica y cultura ciudadana. Fue un gran error, un tremendo castigo a la formación de niños y adolescentes que se sustenta en dos pilares básicos: La educación académica y la formación de buenos ciudadanos y ciudadanas que en el futuro serán adultos y formarán parte de un conglomerado que necesita de gentes alienadas con derechos y deberes, pertenecientes a una sociedad comunitaria que para convivir acertadamente, para buscar siempre el orden, el respeto, la responsabilidad social, ceda ciudadano tendrá unas bases sólidas que desde colegio le entregaron para su convivencia futura.

Pero entre nosotros no existe cultura ciudadana. Los verbos Esperar y Respetar, con mayúscula se desconocen a diario, miles de veces en cada instante de nuestras vidas. Todo porque en el inconsciente y en el consciente del costeño está arraigado “ es que aquí somos así”. No hay una sola motocicleta, una sola que en un cruce vehicular se detenga a respetar el semáforo o que ceda el paso. No hay fiesta que pueda celebrarse si no es con la música a todo volumen. Dos ejemplos sencillos cotidianos que nos muestran nuestra idiosincrasia. Y de allí no nos saca nadie. Sencillamente es parte de nuestro estado mental.

En unos talleres miniseminarios que hemos estado dictando en centros de enseñanza y algunas empresas y gremios, hemos encontrado una enorme receptividad en la audiencia porque de pronto, como si fuese una iluminación sorpresiva se dan cuenta que las cosas son de esta naturaleza. De tal modo que respetar una fila, no botar deshechos y basuras a la calle, ceder el paso de mayores, bajar la voz sin gritar para toda conversación, la enfermedad acomplejada de los conductores vehiculares enloquecidos, todo esto es apenas un minúsculo universo de lo que no debemos hacer y hacemos inconscientemente a diario o, para que negarlo, si conscientemente pero nos importa un carajo.

Lo mismo sucede con la cívica. ¿Saben cuántos niños de cien estudiados conocen el escudo de la ciudad, la letra del himno de Barranquilla, las fechas patrias locales, los deberes de un buen ciudadano? No llega al 20%. Y así pretendemos que de adultos tengamos ciudadanos que respeten y se aprendan de memoria el verbo Esperar con mayúscula a que el otro, el ciudadano o fila, el que llegó simultáneo, puede acceder antes que él?. Se podría algún día, que ilusión! conseguir que en los barrios nuestros los ancianos, niños, enfermos, puedan dormir en paz los fines de semanas sin que la música de los borrachos y los gritos de los plebes los despierten sin piedad cada dos horas?