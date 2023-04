Publicaciones Semana trajo recientemente un aplaudido espacio analítico sobre la enorme equivocación que cometió el Ministerio de Educación hace cerca de veinte años cuando suspendió las cátedras de Historia, Geografía y Cívica como independientes en la secundaria, para insertarlas en otras innovaciones bajo el contexto mezclado y hoy confuso de Ciencias Sociales, que pretende abarcar mucho, pero sin objetividad profunda en ciertos caracteres. Con estadísticas que hemos recogido igualmente de otros rincones pedagógicos, quienes, como nosotros, hemos transitado por los claustros universitarios por muchos años experimentamos el cambio negativo de estas decisiones en la formación de la juventud.

En esencia es fácil encontrar en una universidad cualquier estudiante hombre o mujer a quien se les pregunta elementalmente cual es la capital de Alemania o el río más importante de Colombia después del Magdalena, o quién fue Antonio Nariño o en qué consiste el cumplimiento de una norma cívica en la ciudad sobre no arrojar basuras en las calles, y sorpresivamente salen con una equivocación como respuesta, o la evaden o la transforman en una explicación superficial o folclórica.

Además y esto es consenso en el cuerpo de docentes, la juventud universitaria o cursando avances técnicos o tecnológicos está notoriamente en su mayoría mediocre en la identificación del manejo de su inteligencia emocional, en el reconocimiento de la universalidad de los conceptos cuando se analizan los acontecimientos mundiales y nacionales, en la lejanía que mantiene ante una posible participación de la cotidiana apreciación de hechos políticos ciudadanos del país, en la composición de puntos de vista dentro del pensamiento crítico y la lógica elemental, en el análisis de los conflictos sociales que rodean al mundo y la localidad a diario. Es en resumen una juventud en su mayoría imbutida en la pantalla del computador porque sabe que con hundir un botón aparece la capital de Alemania en un instante.

Los jóvenes de hoy solo descansan por lo general en lo fácil o lo superficial. Y la culpa la tienen los gobiernos que por pretender modernizar la pedagogía dejan sin formación al futuro ciudadano, que no solamente necesitará en la vida de sus conocimientos académicos, sino sustancialmente de su visión cultural del mundo y sus características. En las aulas universitarias debe ser imperativa no solamente enseñar las ciencias, sino la formación del futuro ciudadano con todas sus características definidas en su personalidad, sus criterios, su esencia ética, el manejo de su carácter, sus actitudes ante la colectividad. En una palabra no solamente es deseable que sea un buen profesional, sino un ejemplar y culto ciudadano que cumpla bien su rol existencial.