Gracias Elsa y Jaime

Gobernar no es fácil. Gobernar en Colombia es menos fácil y no se trata de introducir un descredito.

Gobernar en un lugar como Barranquilla y el departamento del Atlántico es aún cuando no se crea mucho más difícil. ¿Por qué? Pues la explicación es muy sencilla: Venimos de una posición enclavada en la politiquería en donde solo marchaban las cosas si había mermelada por delante, si había negociación de acciones por posiciones. Esta escritura nos selló por años y aún cuando poco a poco el ambiente fue cambiando, en antaño, transitar por estos espacios era terriblemente complicado. Lo experimentamos en carne propia y afortunadamente salimos adelante, gracias principalmente por nuestros principios. Fue quizás el comienzo de una época en donde las situaciones iniciaron su cambio, su evolución.

Este mes terminan labores después de cuatro años Elsa Noguera y Jaime Pumarejo. Si algo los distinguió en su exitosa labor es precisamente hacerle honor a su tradición, a su estirpe de responsabilidad, servicio y entrega. Sus ancestros imprimieron en ellos esa impronta de servir con rectitud y eficacia sin miramientos especiales y contra prebendas. Fueron exitosos en obras públicas, en avanzar en servicios a la comunidad, envías, en escuelas, en desarrollo, en la salud, en manejar los presupuestos con diamantina transparencia. La comunidad les agradece esta entrega porque confiamos en ellos y ellos respondieron con pulcritud y eficiencia.

Hubo renglones de avance comunitario que en este periodo avanzaron admirablemente. Uno de ellos es el turismo que despego con amplias alas y ganó mucha altura. La llegada del agua a barrios y municipios fue otro de los grandes avances, las vías, las calles, las carreteras lograron un salto inmenso.

En Barranquilla no alcanzó el presupuesto, suponemos, para atender muchísimas calles y avenidas deterioradas lo mismo que andenes, por miles, pero se avanzó en pavimentación de vías. En fin, fueron cuatro años de realizaciones efectivas. Se gobernó para el pueblo, para la comunidad. Hoy día este par de ciudadanos tienen el reconocimiento no solamente local y regional sino nacional. No trabajaron para eso, pero se lo ganaron. Entran a la historia como servidores de una comunidad muy necesitada, con muchas falencias, pero respondieron con altísima calificación.

Gracias y felicitaciones. Nosotros y la historia los recordaremos.