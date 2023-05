Fórmula 1 magnífico, pero…

Si se llega a formalizar y aceptar la invitación del alcalde Pumarejo para que la organización del campeonato Fórmula UNO de automovilismo se desarrolle en un próximo año en esta ciudad, estaremos frente a un acontecimiento mundial con innumerables beneficios en el orden económico, social, deportivo y cultural. Pero no podremos atender este compromiso si no tenemos nuestras calles, las que recorremos a diario, de sur a norte, en este pésimo estado en que se encuentran con amenaza irrefutable de estar peores una vez pasemos el próximo invierno. Nuestras avenidas, carreras, calles, esquinas, andenes se están acabando y lo primero que fijaran mirada los miles de personas que nos puedan visitar será el estado de las vías, precisamente vías para tránsito vehicular, o sea, la columna principal del campeonato.

Sr alcalde Pumarejo sus obras en favor de la urbe son palpables, aplaudibles, reconocidas. Usted es como lo fue Alex y Elsa en sus respectiva administraciones funcionarios con el pie en las calles, recorriéndolas, analizándolas, escrutándolas, arreglándolas. Así fuimos nosotros también hace treinta años. Como Uds., funcionario de a pie recorriendo barrios y rincones y vías y estaderos. No fuimos con nuestros gabinetes hombres de eternos escritorios. Las necesidades públicas no las recibíamos por correspondencias sino que las palpábamos con los zapatos sucios de barro.

Por favor Dr. Pumarejo lo que le falta de período invierta en calles y andenes. Cerciórese una vez más que las carreras ocho, catorce y veintiuno del sur, la cincuenta y tres, la cuarenta y seis, del centro y norte, las calles del centro histórico y del norte, se están acabando y los andenes ya se acabaron. Deje un rato las visitas a Mallorquín, pero solo por un rato, y vuelva a caminar algunas cuadras de las descritas aquí o muchas más para que se cerciore de que la primera mala impresión de los visitantes del Fórmula Uno será el interrogante: ¿Pero cómo hacen un campeonato como este si no tienen el cuidado de sus calles ordinarias?

En esta columna lo hemos apoyado siempre y aplaudido. No para lisonjearlo porque no lo hacemos con nadie sino como un justo aplauso a su labor. Usted es un magnifico alcalde de modo que cierre su ciclo administrativo regalándole a la ciudad lo que se merece: Calles y carreras óptimas y andenes por donde los transeúntes no se vayan a quebrar un tobillo. Por ahí antes de que se vaya y queda algo de dinero en las arcas municipales, lo sabemos, por favor inviértalas en lo más cotidiano y simple del diario vivir: Transitar en vehículos de toda clase y caminar. La ciudad extremamente se lo agradecerá.