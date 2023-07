El primer error de Petro

Creemos que al leer esta columna amigos, conocidos y varios no tan amigos nos van a tirar piedras. Porque en Colombia hoy quien no está de acuerdo con la opinión ajena hay que lapidarlo. Es la consecuencia del avance colectivo, nacional, de los odios, el ambiente de crímenes, la estigmatización y polarización que nos están incrustando 24 horas desde todos los rincones. Pero decimos esto porque consideramos que Petro es inteligente, tenía y tiene buenas intenciones para llegar al poder y transmitir el cambio. Nos ajustamos a la lógica Aristotélica cuando creemos que nadie quiere llegar al poder para fracasar. Sencillamente estamos convencidos de que el Presidente no le faltaron las buenas intenciones, pero se encerró en antigua postura política, ideológica, en su izquierda, la de él, que tenía que imponerse.

Pero sin aspavientos todavía se cree que la izquierda o la derecha están vigentes en el mundo? ¡Por favor! Son estereotipos de hace cien años que llenaron una época, pero ya están desuetos. Hoy día la gente, las naciones solo piensan en subsistir, en comer, en tener medios con que poder vivir. Los que aún se martirizan pensando en comunismos, socialismos, conservatismos y liberalismos están aburridos, desuetos, anticuados.

Petro tiene un distintivo idiosincrático: No ha podido zafarse del uniforme de izquierdista con un cambio social que creyó lograr ingenuamente con un soplo político y se equivocó. Y su primer error fue la escogencia de su primer gabinete ministerial y nombramientos de altos gerentes o presidentes para Institutos descentralizados y las grandes entidades del Estado, embajadas, financieras, gremiales. Para estos altos honores se necesita gente especial. No hablamos de astronautas sino de personas que tengan un sentido y conocimiento de que es el Estado, como está conformada su estrategia, su estructura, su médula espinal, su misterioso y terrible camino de las estructuras políticas que todo lo cambian, lo transforman pero en ellos se hacen milagros en minutos.

Petro designó gente desconocida. Buenas personas, honestas en altísimo porcentaje, pero no estaban capacitadas para esas posiciones. Con excepción de algunos pocos en los sectores de Hacienda, Agricultura y Educación en cuanto a los ministerios y otros pocos en varias áreas. Sin gente preparada, conocedora, no se maneja la complejidad de un país como Colombia. Por eso fracasó desde el comienzo y se desbarató lo que nació quebrado. Esto lo conoce el país y lo ha digerido bastante: Inexperiencia y atavismo concentrado en su obsesión de cambio izquierdista, pero sin percibirse que al vendedor informal, al desempleado con tres hijos, al desesperado por no tener con que cancelar un recibo de energía o agua, no le importa ni la izquierda, ni los discursos veinte julieros, ni los balcones prefabricados, ni las arengas populistas ni mentirosas. ¿Si a todo esto agregas los escándalos, que resultado puede esperar el país?