El país no puede entenderlo

El país estupefacto presencia la movida última del gobierno nacional pretendiendo legalizar el narcotráfico de estupefacientes con límites erráticos, dimensiones nefastas de interpretación legal y motivaciones que encubren una impunidad grave. Todo lo que tenga que ver con la producción, distribución, tráfico y comercialización, así como el consumo de drogas alucinógenas está condenado en nuestra legislación, especialmente inserto en las diferentes reglamentaciones menores y mayores de las regiones o departamentos, así como en distritos y ciudades o municipios, que años atrás persiguieron un respaldo para combatir el gran vicio llamado del siglo veinte pero que hoy día ya va camino a inmortalizarse.

Es una verdad incontrovertible que las drogas alucinógenas y su consumo le cambiaron el rostro al mundo moderno. Comenzando por la rentabilidad económica que esto representa que contaminó a todos los continentes. Las riquezas exageradas de hoy día se deben en un alto porcentaje a la droga y su circulación. Venir ahora el gobierno central a mitigar su consumo y circulación es casi una alucinación. Discutir si en los parques se condena o no su consumo donde hay niños y adolescentes, aliviará con medidas absurdas el tráfico, la compra-venta, es prácticamente una deformidad mental casi paranoica. ¿Cómo es posible que el alto gobierno persista en introducir estos cambios legislativos, con cual fin, que buscan? ¿Es lo mismo que avanzar como lo hicieron hasta hace poco tiempo en legalizar el crimen, negociar con los delincuentes para intentar diálogos de una confusa Paz Total?

Verdaderamente el país incrédulo no atina a digerir estos cambios de horror. Modificar las leyes para atraer a delincuentes hasta el extremo de poder financiarlos o pagarles para que no maten es una fantasía de la maldad encuadrada en sofismas de impunidad. La Ley es para cumplirla, su violación se castiga y a sus violadores no les queda otro destino que pagar por las infamias cometidas. Por eso Colombia hoy día está asustada, prevenida, estupefacta, porque no puede entender que busquemos el progreso y el porvenir a base de violentar los sanos derechos ciudadanos, las buenas costumbres y sobre todo el sentido de la moral, la salud, para una generación que a lo mínimo que aspira es a convivir en una sociedad sana, articulada con las leyes, apoyada en unas Fuerzas Armadas y de Policía que entienda hacia dónde se dirigen de acuerdo a la Constitución y no actuar como hoy, maniatadas porque el mismo gobierno les ordena mirar para otro lado cuando en sus narices se cometen delitos y se deja corromper a los niños.