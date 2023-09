El agobiante tráfico vehicular

Otra vez, en nuestra columna de hoy un tema doméstico. Se trata de una situación que está adquiriendo características graves por las consecuencias, el trato, la forma, su desarrollo, su interpretación. ¿Qué tiene alguna solución? ¿Qué puede resolverse de otra forma? Cómo? Que no es exclusiva de esta ciudad porque nuestra capital Bogotá es peor hasta el extremo de convertirse en el peor desarrollo urbanístico que pueda concebir el ser humano Si, es cierto pero que el fenómeno, el problema, la angustia, la desesperación, los peligros, se hayan convertido en una fuente sustancial de la depredación al sistema de vida local, no argumento para que debamos conformarnos indefiniblemente con aceptarlo. Roma, El Cairo, Ciudad de México entre otras urbes del mundo sufren lo mismo pero jamás dejan de luchar por corregir, o por lo menos mitigar la angustia que genera el tráfico vehicular en sus comunidades.

El caso de Barranquilla es patético. En primer lugar por la agresividad con la cual se conduce. El sentido mayoritario es que cada conductor de cualquier vehículo desde buses hasta particulares, sienten que deben pulverizar al vecino de calles. Abrirse para sobrepasar al que está adelante, detenerse a comprar algo en plena esquina, pulsar el pito en demasía, no respetar el semáforo, menos respetar al peatón que atraviesa la avenida, el exceso de velocidad urbana, los buses detenerse en la mitad de la vía para recoger o dejar pasajeros, las motocicletas por millones que invaden aceras, contrarias, espacios peatonales, las bicicletas agregando en ambas las contravía e invasión de andenes, la grosería, las carreras de velocidad, en fin es tan larga la lista como las angustias para no relatar las tragedias de los pasajeros en el interior de los buses no solamente por los trancones, velocidad y Frenos salvajes de los conductores sino por el apiñamiento.

De todo lo anterior muchos lectores dirán a estas alturas, este columnista si quiere escribir sobre temas tontos. Está bien, pueden ser aparentemente tontos pero pregúntenle a un psicólogo las incidencias de estas conductas en el cúmulo de estrés de las personas y verán las respuestas. Y una inquietud final: En todo este complejo problema diario y hostigante, ¿Dónde están los policías dedicados al control de tráfico? ¿Sí lo vemos? Si, los vemos permanentemente pero debajo de un puente, de un árbol, a la sombra de un tejado, hablando por celular o chateando con las novias, mientras en sus narices el bus se vuela el semáforo, la señora se parquea en la mitad de la calle, el jovencito se lanza a ochenta por hora en la vía más congestionada y el conductor que te sobrepasó al costado medio minuto antes te manda un madrazo con la lengua sucia y el dedo de la mitad de las manos en alto con su señal...