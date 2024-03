¡Basta ya de mentiras!

Lamentablemente el Gobierno nacional insiste en engañar a la población colombiana en su afán de obtener adeptos pero sin sacrificar su obsesión de darle "al pueblo su regalazo del cambio".

Anuncia diariamente que la inflación baja tantos puntos, tantos porcentajes, basándose en encuestas inventadas e idealistas que se aleja totalmente de una realidad triste: Cada día los precios de consumo popular aumentan, cada semana se observa el disparo de los precios en todo el inventario del comercio, cada mes los insumos ascienden en todos los espacios de las economías domésticas.

Un grupo muy serio de jóvenes liderados por una reconocida Universidad local altamente tecnificados, se dio a la tarea recién concluida de entrevistar a 870 personas de los estratos 2, 3 y 4 de esta ciudad, sobre tópicos eminentemente domésticos del diario acontecer.

Encontraron que no solamente el costo en general de los alimentos no ha dejado de crecer desde el 30 de Junio de 2023 sino que la inflación no se detiene llevándose por delante rápidamente el aumento del salario mínimo reciente. Tuvimos conocimiento de estas estadísticas y nos dimos a la tarea por cuenta propia de hacer sobre 35 artículos de consumo diario de alimentación un comparativo. Efectivamente desde hace siete meses el cambio hacia arriba varía entre el 7 y el 12%.

De modo que no es invento de la mentalidad popular. Si usted amable lector no cree lo que estamos aquí afirmando por favor llegue hasta las tiendas grandes de barrios, a los supermercados, a los lugares públicos incluyendo ventas informales y compruebe que una porción de pan, una almohadilla, una libra de pescado o de pollo o de verduras, o de legumbres o bebidas, todos ellos aumentaron de precio desde hace siete meses, tiempo en que casi a diario o por lo menos quincenal o mensualmente el gobierno publica que la inflación bajó o se detuvo. Razón de sobra tiene el Banco de la Republica cuando se mantiene en la tesis del contrapeso: No bajar puntos de interés público.

De modo que no estamos inventando ni haciendo fantasías. Lo que molesta, o fastidia, es que se trate de engatusar al pueblo, de engañarlo sobre un tema tan vital en donde se aumenta la angustia de no poder comer las tres raciones diarias en una familia.

"Ud y nosotros amables lectores lo podemos comprobar con atravesar una calle y asistir a la próxima tienda. Aquí nadie está tratando de engañarse solo el gobierno insiste en mantener las mentiras como si la economía domestica no tuviese dolientes y en donde se manifiesta el mejor termómetro de la humanidad: El diagnóstico y la opinión ciudadana. Basta ya de tantos engaños y mentiras. Estamos hartos de que nos consideren bobos.