Alza en tarifa del predial

Cada día el gobierno nacional nos sorprende con alguna inventiva negativa que está dirigida a conseguir más dinero para sus proyectos, cultivar más los odios y la polarización, incrementar la pobreza para de esa aprovecharse del pueblo oprimido para direccionar sus destinos, según esa versión desueta del populismo comunista que ya quedó en el siglo pasado, pero según nuestro gobierno hay que revitalizar para llegar a su máximo clímax: Pueblo débil y con hambre fácil de dominar. Con este dominio se manejan las arcas al antojo de los gobernantes.

Ahora la noticia es que el gobierno nacional pretende subir el impuesto predial a la propiedad. Aquí de entrada se desconoce que este impuesto solo puede ser regulado por el Congreso mediante Ley de la República o por los diferentes municipios dentro de su ámbito legal. Estamos hartos del derroche que hay en el gobierno nacional: ¿Quieren aún más recursos para seguir esa feria despilfarradora? ¿Acaso el país no se está dando cuenta de los excesos en el Ministerio de la Igualdad con quinientos mil millones de pesos? ¿O los gastos de los 23 viajes del Presidente al exterior, con comitiva a bordo, a qué? ¿A sentar las bases para un futuro caudillismo internacional? ¿Caudillismo de qué? ¿Nos hemos puesto a sacar cuentas de cuánto cuesta cada viaje del Presidente para ir a tomar tinto con Maduro? ¿De dónde sale este dinero? ¿Es que ahora en adelante saldrá del aumento del impuesto predial?

No permitamos como ciudadanos que el Predial lo aumenten cuando ya es excesivo en un alto porcentaje según la lógica y medición técnica del Instituto respectivo. El Predial en un costo impositivo local, si se quiere regional y no puede tenerse en cuenta para aplacar los caprichos de los gobernantes de turno. La asfixia económica de los colombianos hoy día especialmente de la clase media y la clase pobre, tiene que estudiarse profundamente, exhaustivamente porque sencillamente no dan más allá de lo que están aportando. No se nos olvide que el aumento de los hurtos y las estafas nacen muchísimas veces de la necesidad. “El hambre es el principal motor que prende la desintegración de los valores morales del hombre”, manifestó en célebre frase Alfonso López Pumarejo cuando aceptó ser candidato presidencial por primera vez. Es muy cierto: No hay nada más presionarte para desarticular los valores humanos que las necesidades orgánicas y la principal puede ser el hambre, la miseria. No es fácil, nada fácil ver a un hombre cabeza de hogar no tener por falta de empleo los recursos para darle de comer a sus hijos cualquier día.