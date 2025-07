Comenzaremos hoy por afirmar con conocimiento de causa que el personal de funcionarios de AIR-e es competente, bien intencionado, entregado cien por ciento a su labor de conseguir que la empresa obtenga cada día mas mejores resultados.

Recientemente uno de sus altos dignatarios de forma detallada y brillante le ofreció una conferencia informativa a los asociados de la entidad cívica “Por Amor a Barranquilla", donde se resaltó las ejecutorias actuales, los avances, los programas próximos. Para destacar, una vez más, la eficiencia permanente de una alta ejecutiva de ellos la “Chechi” Donado muy querida de la ciudadanía que demuestra su magnífico talante en la empresa y recuerda la simpatía que se siente por ella.

Pero la ciudadanía, la opinión publica tanto la más sencilla de barrios subnormales de estratos bajos como la de estratos altos, no aceptan ni están satisfechos ni sienten empatía con AIR-e. Algo más: En todos los estratos socio-económicos hay una tremenda inconformidad con dicha empresa de servicios públicos responsable de la energía. Es un tema de protesta y conversación diaria, con gente por doquier, indignadas, para escoger la palabra indicada. Desmesuradas tarifas, mantenimiento de redes espantoso, cortes cada día más prolongados y continuos, antipatía de muchos de los funcionarios intermedios que no saben lo que es las relaciones públicas y esa cascada de reclamos sin respuestas lógicas que dejan al ciudadano absolutamente inconforme sintiendo que lo atienden por salir del paso y más nada.

Para ser sinceros clase dirigente de la ciudad de alta alcurnia económica y social piensan pedirle ya una cita al Presidente Duque para exigirle unas respuestas satisfactorias. La empresa afirma que se somete al contrato vigente que reemplazó al oprobio de Electricaribe y no puede hacer más nada, que el robo de cables, que la cultura del no pago, que el cobro de las deudas dejadas por su antecesora no trasladadas a los subsidios tienen que pagarla los usuarios actuales, que todo ello es la causa de los males actuales. Y hace pocos días sale con la infantil respuesta de que las olas de calor actual incrementan la tarifa por el mayor desempeño de las maquinas. ¡Por favor! No se necesita ser un sabio para que la ciudadanía sepa que una empresa como esta debe estar preparada para toda clase de contingencias, emergencias y situaciones imprevistas.

Pero también es necesario confesarles que se está cocinando un mal ambiente para preparar un gran paro cívico en la ciudad de todos los estamentos sociales, donde irán a la cabeza empresarios que ya no resisten mas alzas, respetables sindicatos, fuerzas cívicas y universidades, comercio, industria, entidades de servicios, todos, absolutamente todos agobiados por el pésimo servicio, por las alzas de un mes para otros de unas tarifas que exceden más del 50% de su valor y como obvio por el incesante daño en electrodomésticos. El tema es serio y en alguna ocasión pudimos evitarlo con Electricaribe. Fuimos parte de una comisión que intervino para la reflexión. Ahora no sabemos que podría pasar. Un paro cívico absoluto es tema de cuidado. El golpe a la economía es fuerte y por supuesto listos para actuar los desmanes desórdenes, peligros de siempre por los infiltrados que están al acecho.

Alerta Alcalde, reflexión de la empresa se pide, respuestas y más respuestas. Pero que digan la verdad.