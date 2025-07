Una decision absurda | Columna de Álvaro De la Espriella

Además de fácil entendimiento lógico porque la satisfacción del cliente aplaude hasta la forma como cargar para su hogar o su destino próximo todo lo que lleva adquirido. No debe ser nada agradable observar en la calle haciendo mil piruetas para que no se le caigan los artículos a cualquier dama asustada y complicada por no tener los recipientes entregados por la tienda vendedora. En otras palabras se está utilizando el pretexto científico para tener otra fuente de ingreso. Repetimos, nos parece bastante aceptable que un cajero hombre o mujer pregunte al cliente si desea empaque para llevar su mercancía.