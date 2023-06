Cuesta trabajo mantener una mínima esperanza en el futuro de una nación especializada históricamente en sabotearse. No se si pueda encontrarse explicación científica a la infame predisposición que tenemos de convertirnos en nuestros propios enemigos, o si se trata de alguna maldición que ha durado mas de 100 años con mucho de triste realismo y poco o nada de mágico. La corrupción, basilisco miserable devorador de buenas intenciones, campea con tanto poder que tuerce a su merced los límites de lo comprensible, al punto de creer que la corrupción tiene matices que dependen del cristal o la orilla ideológica con que se le mire.

Es imposible negar que los episodios lamentables de los últimos días han logrado agrietar los cimientos en los que el presidente Petro creía sostener sus programas y propuestas de gobierno. En forma y fondo eran insostenibles Benedetti y Sarabia, y el vulgar escándalo posterior no hizo sino darle la razón a todos los que pensamos que el presidente se equivocó al dejar que a sus filas entrara el locuaz y camaleónico exembajador. El rival de mi rival no necesariamente tiene que ser mi amigo, y menos alguien con el recorrido de Benedetti, que entre otras no es el único que aterrizó con paracaídas en las filas de una coalición y una campaña que querían mostrarse abiertas e incluyentes.

Ese no ha sido el único error del presidente. Su ego, como tantas otras veces, lo lleva a darle rienda suelta al impulso visceral de contestar por redes antes de permitirse un instante de pensamiento sosegado. Si a esto le sumamos el abrir varios complicados y paralelos frentes de batalla con el legislativo y una parte del sector judicial, pues el desgaste no iba a tardar en llegar. Es mejor acometer el cambio por fases, procurando tener el chance de hacerlo; que pretender cambiarlo todo al trancazo sin margen de error ni de espera.

Ahora bien, todo lo anterior no me quita la idea de que el status quo derrotado en las urnas está trabajando desde el día cero para no dejar que Petro gobierne. Indigna también que ahora funjan como adalides de la moral las mismas tenebrosas figuras que hicieron de la corrupción, la politiquería, la coima y el nepotismo un estilo de vida. Producen arcadas los parlantes tarifados del establecimiento alardeando de una misión fiscalizadora que por décadas se les olvidó.

A pesar de todo eso, la responsabilidad principal recae sobre el presidente; llamado a dar ejemplo de madurez y tolerancia para con la voz divergente. Es lo que manda la democracia, y por más corrupta que sea la nuestra, le toca.

