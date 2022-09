Por más cemento, pilotes, renders y paseos en lancha pensados para disimular y/o distraer, la actualidad que vive Barranquilla en lo que a seguridad respecta pasó hace rato de la mera preocupación especulativa a una dantesca realidad de masacres, balas perdidas y señalamientos ligeros a los que se pretende contestar con frases de cajón, inanes ofrecimientos de recompensas, consejos de seguridad inoperantes como el Concejo mismo que poco o nada de control político realiza; todo en medio de la creciente sensación de intentar vivir en una ciudad que está sitiada por bandas criminales que se pelean su control mientras las autoridades miran de soslayo y meten la mano en la bolsa de espejitos y cristales de colores con las que han venido encandilando a una sociedad que cada vez come menos del cuento.

Como tantos otros y otras lo han dicho antes y lo seguirán diciendo, parece que en Barranquilla convergieran dos ciudades distintas: Una es la que adora ver varillas, ladrillos y concreto vaciado en obras entregadas a los mismos combos de siempre, aplaudidos por los expertos genuflexos de siempre y unos cuantos nuevos, convencidos de que el bienestar social depende exclusivamente de infraestructura (sobre la que, y entre otras, poco control se realiza), acostumbrados a creer que debatir es escuchar loas, y programados para repetir frases manidas de mejor vividero, ciudad florecida, capital de vida y otros cuantos etcéteras tan banales como pomposos.

Y del otro lado habita una ciudad preocupada por entenderse desde el intercambio de opiniones y el respeto a la divergencia, que clama por una participación equitativa, por el mínimo cubrimiento de las necesidades básicas que como comunidad se tiene, que pide ser escuchada, que sabe diferenciar el oro de las piritas de hierro, que no traga entero, que no concibe ni acepta una sola manera de ver y hacer las cosas, y que cada vez hace menos silencio. El murmullo de esa ciudad está igualando la música que sale de las fiestas de la otra.

Antes de que sea tarde, es imperativo que ambas ciudades se re-conozcan, se respeten y entiendan que se necesitan mutuamente: La infraestructura es importante, pero no a costa de endeudar la ciudad por décadas o quitarle recursos a la cultura o la educación. La participación democrática es fundamental, pero requiere compromiso del ciudadano elector. A todos, de hecho, nos requiere ese compromiso. Si no empezamos por entender lo importante del voto libre e informado, seguiremos legitimando, sea por acción u omisión, la eternización en el poder de esa sola y errada manera de entender lo que pasa.

Afrontemos las cosas como son: Como vamos, no vamos bien.

Pd: Lamentable que la Secretaría Distrital de Cultura anuncie que no cuenta con recursos para realizar este año la convocatoria de estímulos. ¿Qué pasó? ¿A dónde se fueron los recursos? ¿Por qué por un lado sacan pecho por recaudos y por el otro le cierran posibilidades al sector cultural?

Urgen explicaciones.

asf1904@yahoo.com

@alfredosabbagh