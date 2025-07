“Cuando los aliados abren las puertas…todas las puertas. Los deportados miran sin comprender. ¿Serán liberados? ¿La vida cotidiana los aceptará? ‘Yo no soy responsable’, dice el subalterno. ‘Yo no soy responsable’, dice el oficial. ‘Yo no soy responsable’. Entonces, ¿Quién es responsable?”

El anterior es un pasaje de Noche y niebla, texto escrito por el poeta francés Jean Cayrol, sobreviviente de los campos de exterminio nazis en la segunda guerra mundial. El escrito sirvió de base al guión del documental que con el mismo nombre realizó en 1955 el maestro cineasta Alain Resnais, y que es considerado una de las piezas audiovisuales más importantes y fundamentales para intentar acercarnos a entender algo tan horrorosamente inexplicable. En medio de la crudeza de las imágenes, el texto de Cayrol nos va relevando a la vez que cuestionando sobre lo que para la humanidad significó el desarrollo de una maquinaria asesina en las narices de la supuesta civilización.

Lo doloroso del relato y lo punzante de las preguntas transporta inefablemente a otro texto, esta vez leído el pasado 28 de junio por el Padre Francisco de Roux en el acto público de entrega del informe final de la Comisión de la Verdad luego de 5 años de arduo trabajo para el que nunca fue más apropiado decir que realizarlo costó sangre, sudor y lágrimas. El reclamo de la indignación a que hacen referencia las palabras de De Roux se dirigen directamente al Estado, sus instituciones civiles y militares, a la Iglesia y sus jerarcas, a educadores, aparato judicial, formadores de opinión y medios de comunicación. Con justa razón y brío nos pregunta a todos, porque es a todos a quien se nos pregunta, por el cómo nos atrevimos a dejar que pasara y a dejar que continúe.

Empecemos por ahí. Todos tenemos nuestro grado de responsabilidad por acción u omisión. Todos sabíamos lo que estaba pasando o, por lo menos, que algo pasaba; y sabiéndolo decidimos mirar a otro lado y pasar de ello. Nos acostumbramos a los falsos profetas, le dimos patente de corso a líderes sin argumentos y sin cimientos morales para que gobernaran el país. Nos engañamos viendo ropajes inexistentes en emperadorcitos desnudos, nos dejamos engrupir por palabrejas compuestas que sonaban a miedo, nos cubrimos con pasamontañas para señalar vecinos, jugamos fútbol con cráneos y desaparecimos los matices.

O se era o no se era. Y así se fueron apagando miles de vidas, se fueron vaciando pueblos, se fueron borrando historias, se iba haciendo real la profecía del Nobel sobre los cien años y las segundas oportunidades. Todo eso (nos) pasaba al frente o al lado mientras nos dejábamos imbuir en la falsa ilusión de que a bala y plomo se lograría lo que a la palabra casi nunca se intentó.

Que lleguen más preguntas. Que el dolor no sea solo el de las víctimas sino también el de todos los que optamos por la comodidad de cerrar los ojos o mirar al costado. Necesitamos hablar de lo que pasó para que se vayan la noche y la niebla.

asf1904@yahoo.com

@alfredosabbagh