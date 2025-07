Sin demeritar consideraciones aparte que pueden y deben discutirse, las festividades explican y a la vez resumen lo que hemos sido y lo que aún somos a pesar de las hilachas y los huecos imposibles de esconder en el tejido social de una ciudad con mucho de maquillaje sobre las arrugas. Bien entonces que por unos días la reina Valeria nos haya contagiado con su sonrisa y su gracia.

Aplausos paralelos merece el Carnaval de las Artes, organizado por la Fundación Cultural la Cueva desde hace 16 versiones. A pesar de las limitaciones de espacios idóneos para la producción de eventos culturales que estamos viviendo en la ciudad, y cruzado en fechas con la agenda propia de las fiestas centrales, El Carnaval de las Artes supo concentrarse nuevamente en las instalaciones de “La Cueva” y su calle aledaña para ofrecer, gratis como siempre, una variada programación de animados conversatorios con destacados escritores, periodistas, artistas, cantantes y creadores en general. Pudimos escuchar a la cineasta Fina Torres hablar de su obra mientras nos revelaba facetas poco conocidas de la indispensable escritora barranquillera Marvel Moreno, a Diana López hablarnos con el corazón en la mano de lo que significó perder a su padre y escribir “Lo que no borró el desierto”, al historiador español Álvaro Santana conversar sobre “Cien años de soledad” con Jaime Abello, director de la Fundación Gabo; a Rodrigo García Barcha hablar de su obra y de los recuerdos de sus padres en un bello intercambio de emociones con Carolina Ethel Martínez, al escritor Xavier Velasco desnudar su alma mientras compartía su proceso creativo, al siempre maravilloso Juan Gossain contar las historias de su vida en la ciudad, a la aguda Diana Uribe y su explicación en contexto de lo que socialmente representan los carnavales… Podría nombrarse todo para ser justos, porque cada palabra dicha nos invitó a reflexionar o a buscar una respuesta. De eso se trata. De que la reflexión también sea un espectáculo.

Líneas aparte merece la presentación de la obra teatral “Yo, Meira Delmar, a nadie doy mi soledad”, obra basada en la biografía escrita por Maribel Abello, misma a la que vimos en escena junto con la talentosa joven Isabella Gómez. Un maravilloso ejercicio de evocación con cariño y mucho respeto a Meira, de quien creemos saber más de lo que en realidad ocurre.

Gracias Maestro Fiori. Aplauso cerrado para usted, para Claudia, Carolina, Efraim, Carlos, Karen y todo el equipo. Que no se pierda la oportunidad de aprender en medio de la fiesta. De la Cueva salió luz.

Pd: Va a costar trabajo entender la partida temprana de Taylor Hawkins. Músico integral, padre de familia y buen amigo dicen de él los que lo conocieron. El rock se queda sin uno de sus héroes contemporáneos. Watch him as he goes.