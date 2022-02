Un instante de espiritualidad

Iniciar el día con un momento de espiritualidad, es un acto de amor propio. Ese instante en el que nos conectamos con la propia esencia, tomando conciencia de quiénes somos -con potencialidades y limitaciones-, reconciliándonos con nuestro presente y trascendiendo en búsqueda de sentido más allá de los límites de nuestro ego. Algunos, según su experiencia espiritual, lo hacen en un momento de meditación y silencio; yo lo hago en un momento de oración, en el que trato de interiorizar y vivir la presencia de Dios en mí. En esa experiencia procuro cuatro acciones:

1.Tomar conciencia de mi condición, entender que soy un ser valioso, capaz, con sueños y posibilidades ante la inmensidad del universo y de la existencia misma. Esa conquista de la propia pequeñez, nos ayuda a abrirnos al absoluto, y a la vez, darle las proporciones reales a cada experiencia que vivimos. No somos los dueños de la vida, no tenemos el control de todo, y aceptarlo nos prepara para ser felices controlando y dirigiendo lo que sí podemos. Hay que tener cuidado con la “hipervaloración del yo”, que termina deformándonos y haciéndonos creer que somos capaces de todo, lo cual siempre acaba en frustración, porque somos limitados.

2.Reconozco mis errores, tratando de entender qué y porqué actué de esa manera, o dejé de hacerlo. No se trata de apilar la culpa en el corazón, ni creer que entre más me acuse, voy a poder resarcir las fallas y actuar mejor. Exagerar la culpa solo sirve para ser peores seres humanos. Eso no implica ser irresponsables con nuestra manera de vivir, y hacerlo sin asumir el mal que realizamos. Ser espirituales implica ser felices en medio de nuestras limitaciones, sabiendo que siempre podemos mejorar.

3. Trato de conectarme con los que están a mi alrededor, con los que amo y son fundamentales en mi vida y aquellos con los que comparto espacios. Entiendo que la felicidad no es un evento individual, sino relacional. Agradezco su presencia en mi vida y trato de solidarizarme con ellos. Pido a Dios que les ayude y que les permita realizar sus sueños. Una espiritualidad que nos esconda en las trincheras de nuestros propios intereses, nos deshumaniza y es fuente de amargura, porque la vida siempre se hace con otros.

4.Hago mis peticiones y súplicas, nunca como un mendigo, sino como alguien que sabe que está trabajando para conseguirlo. Estoy convencido –no entiendo cómo- que Dios actúa y ayuda al que se esfuerza y confía. También abro la posibilidad de que eso que deseo, no sea lo que más me conviene y puede no realizarse. Muchas de nuestras peticiones pueden ser caprichos que nos causen daño; no todo lo que deseamos es lo mejor para nosotros. Creo en la fuerza de Dios en la vida diaria y creo en los milagros cotidianos, esos acontecimientos en los que descubrimos su acción en nuestro favor. Soy testigo de muchos milagros y creo que son más comunes de lo que estamos acostumbrados a creer. Entiendo que no basta con rezar, que se hace necesario un compromiso inteligente, disciplinado y alineado con la ejecución de los planes que tenemos, pero también sé que una ayuda nunca sobra.

No sé cómo sea tu experiencia espiritual y te animo a ese momento en la mañana, en el que haciendo una pausa, puedas recargar para ser más que vencedor.