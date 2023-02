Hay que vivir creyendo y confiando que siempre podemos ser más felices. Esa es la esperanza, una emoción, pero también una decisión que nos mueve a actuar siempre con carácter y seguridad. Nos hemos acostumbrado al pesimismo y a exaltar a los que han hecho de su lucidez un martillo para destruir cualquier idea que genere optimismo. Se sospecha y se duda de los que estamos seguros de que siempre se sale adelante y que la fuerza titánica de la vida supera todos los obstáculos que tratan de detenerla.

A mí particularmente me gusta enfocarme en las experiencias, personas y manifestaciones que me hacen sentirme bendecido, seguro y con una vida satisfactoria. Todos los días al despertar, antes de iniciar mi oración personal, tomo conciencia de todo lo que tengo y lo que soy. No creo que pueda ser feliz si no soy capaz de saber con qué es lo que cuento para desarrollar mi vida.

Siempre estoy intentando encontrar diálogos que me animen para seguir adelante, que me inspiren a construir con sentido mi propio proyecto de vida. Decido ocuparme con diligencia de lo que puedo hacer para no darle espacio a la preocupación que, al invadirnos la mente, nos inhabilita para actuar con la eficiencia necesaria.

Intento estar con la actitud evaluativa que me permita ver qué fallas tengo y cómo puedo mejorar diariamente un poco más. Creo que sin duda eso es lo más responsable que se puede hacer, porque sin evaluación terminamos en la terca creencia de que todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, cuando en realidad no podemos negar ni ocultar los errores. Todo esto siempre teniendo claro cuál es el propósito que tiene nuestra vida, el cuál es necesario evidenciarlo todos los días y estar conectados con él para que pueda jalonarnos y movernos con alegría en los sueños que tenemos.

No soy ingenuo por creer que “todo va a estar bien”, y soy consciente de que tengo que esforzarme por hacer que eso suceda, porque no es un acto mágico, pero para poderlo lograr, lo tengo que creer. Necesitamos conseguir que a diario la energía y la fuerza de la bondad nos recorra, sanando, liberando y potenciando lo que hay en nosotros para ser más felices.

Creo que desarrollar la dimensión espiritual es fundamental en estos objetivos. La desconexión y la observación, el silencio como puerta de la interiorización y el agradecer que inspira la contemplación, nos ayudan a entender que todo tiene sentido y que vale la pena existir de esta manera en la que entendemos las dificultades y las desgracias como oportunidades de crecimiento.