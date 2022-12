Tiempo de Navidad

Me emociona la figura de Jesús de Nazaret que se hace presente en los testimonios teológicos del Nuevo Testamento. Sus opciones de vida me parecen valientes y revolucionarias. Enfrenta con decisión a la religión oficial de la época, porque cree que ella ha esclavizado al ser humano. Quiere que todos entiendan que nada puede cambiar afuera si no cambia el corazón humano. Por eso anuncia el Reinado de Dios, que es la soberanía total de Dios en el interior del ser humano. Cree que nada es más valioso que cada mujer y cada varón, y por eso lucha para que tengan una vida digna.

Toca al leproso que todos han excluido y a quien el desprecio social y religioso lo hace intocable (Marcos 1, 40-44). Va a la casa de Zaqueo, quien tiene la peor fama entre el pueblo por ser un recaudador de impuestos para el imperio extranjero que los somete -y luego por él mismo sabemos que también es ladrón-, y le permite asumir la vida desde unos valores distintos a aquellos con los que vivía (Lucas 19, 1-10). Restaura la dignidad de una mujer que mira siempre hacia el piso, liberándola y haciendo que no esté más encorvada (Lucas 13, 10-17). Reconoce las actuaciones de los extranjeros sin esconderse en los prejuicios que en ese momento tenía su pueblo y los pone de ejemplos (Lucas 10, 25-37; Mateo 8, 5-17).

Lamento que hoy sus acciones, por una lectura literalista, se hayan convertido en acciones mágicas que distorsionan realmente la imagen que nos quieren presentar los evangelios. No es un super hombre que hace lo imposible con abracadabras, sino alguien que vive a plenitud su humanidad, haciendo presente a Dios. Por eso lo confesamos como Hijo de Dios. Creo que a sus seguidores nos hace falta asumir sus opciones existenciales como nuestras. No vivir del asombro de sus actuaciones, sino dejar que ellas nos inspiren a vivir feliz y solidariamente, aunque eso implique asumir el riesgo de enfrentar a los que se creen dueños de todo, incluso hasta de Dios.

Por eso por estos días no basta con las bellas luces que ponemos en las calles, ni el árbol adornado de bolas de colores, ni siquiera con el pesebre como recuerdo concreto de su nacimiento histórico, ni las novenas que a veces terminan siendo simplemente el pretexto para comer buñuelos y natillas. Esas tienen que ser manifestaciones explícitas del espíritu cristiano que nos recorre desde dentro, nos libera de ataduras, llena nuestros vacíos emocionales, nos hace reconocer quiénes somos y se expresa en justicia, generosidad, bondad, perdón y un trabajo serio por aquellos con los que compartimos la existencia y muchas veces no tienen nada.

A veces creo que hemos domesticado el espíritu cristiano y ha resultado siendo una bella manera de decorar los injustos, discriminadores y violentos paisajes en los que vivimos. Creo en la humanidad y estoy seguro de que podemos avivar nuestro encuentro con Jesús y dejar que él nos motive a vivir desde valores supremos -los del Reino-, y no desde la complacencia de una sociedad que en medio de su hastío solo busca divertirse para seguir adelante. Este tiempo tiene que ser una oportunidad para que cada uno muestre que de verdad es buena persona con acciones de justicia y de amor. De nada vale decir que tenemos fe si nuestras acciones lo niegan con firmeza.