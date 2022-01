Sin piloto automático

Desde la espiritualidad se nos hace la invitación a estar “despiertos”, a vivir conscientemente y nunca dejar que el “piloto automático” gobierne mecánicamente cada una de nuestras actitudes y acciones. Para ello, es necesario que vivamos atentos a la vida, lo cual hoy es cada vez más difícil, porque a mayor información, menor atención; esto puede explicar que en la sociedad actual, sobresaturada de información, la atención esté en todo y en nada en preciso: se leen unas pequeñas líneas de cualquier texto, pero con la ansiedad de saber si alguien escribió en el WhatsApp o si hay una nueva noticia. Lo efímero, lo superficial se ha instalado de manera decidida en las relaciones y ocasiona una incapacidad de entender y de comprender el todo de la realidad y hacer análisis que contengan todas las variables.

Por eso, en estos días he vuelto a leer a Daniel Goleman en su libro Focus, buscando entender cómo podemos tener mayor conciencia para realizar plenamente nuestro proyecto personal de vida. Goleman nos propone tres conciencias fundamentales: La autoconciencia, la conciencia de los otros y el centrarse en un contexto más amplio. Es necesario que seamos capaces de sumergirnos en el inmenso mar interior para conectarnos con nuestra esencia, con lo que realmente le da la fuerza a lo que hacemos: “La autoconciencia es un enfoque esencial que nos sintoniza con los sutiles murmullos internos que pueden guiarnos en la vida. Como veremos, este radar interno tiene la llave para dirigir lo que hacemos y, no menos importante, lo que no hacemos. Ese mecanismo interno de control determina la diferencia entre una vida satisfactoria y una vida a los tumbos”, desde allí se puede generar esa sintonización con las necesidades y sentimientos de las personas con las que interactuamos diariamente, cosa que definimos como empatía. Sin estar atentos a los otros, no podremos construir relaciones sanas que permitan agregar valor a cada individuo. Sentir al otro, preocuparnos por él y generar acciones solidarias, es necesario para poder ser felices. Todo ello se concreta en un contexto que trasciende lo inmediato y nos permite ver el futuro y su impacto en lo que estamos viviendo; estar atentos al hoy, pero sin perder de vista que el futuro ya está aquí y comienza a manifestarse, y que toca estar preparados para que no nos sorprenda.

“El foco interno nos ayuda a conectar con nuestras intuiciones y los valores que nos guían, favoreciendo el proceso de toma de decisiones; el foco externo nos ayuda a navegar por el mundo que nos rodea; y el foco en los demás mejora, por último, nuestra vida de relación” Vale la pena que nos hagamos preguntas ¿Cómo está la relación contigo mismo? ¿Tu autoconversación expresa una buena calidad de esa relación? ¿Qué haces para lograr el focus interno? ¿Eres empático? ¿Eres capaz de tender puentes con los otros que te permitan entender y sentir lo que están viviendo? o ¿simplemente haces juicios que te distancian y los vuelven obstáculos para tu proceso? ¿Tu mirada del contexto va más allá de lo que puedes ver y constatar? ¿Estás atento a los indicadores que muestran cómo se está desarrollando el futuro?

No creo que se pueda ser espiritual sin esos niveles de concentración. Se requiere que todo el conocimiento interior se exprese en los valores humanos que permiten que convivir sea una experiencia emocionante y constructiva.