Saboteador interior

¿Por qué fracasan las personas? Es una pregunta que nos hacemos constantemente y que seguro no tiene una respuesta concreta y absoluta, sino que todos los que tratamos de pensarnos y entendernos como humanos, desde las ciencias sociales y la espiritualidad, encontramos posibles y coherentes respuestas. Ahora, entiendo el fracaso como el constatar que no tenemos un proyecto de vida coherente, emocionante, lleno de sentido y que aporte valor. Es decir, no creo que fallar puntualmente pueda asumirse como un fracaso. Creo que las emociones que pueden caracterizar una vida de fracasos es la amargura, el hastío y no sentirse comprometido con nada.

Desde la espiritualidad se puede entender que las personas “fracasan” porque no se conectan con su esencia ni son capaces de trascender para otear su vida, lo cual las lleva a vivir en automático, a estar ubicados en el pasado o en el futuro, pero no en su aquí y ahora, y a tener el placer como una experiencia destructora y no como lo que llena de plenitud la existencia.

Desde las ciencias sociales, en estos días, me encontré con un artículo de la catedrática de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, Luana Marques, en el que planteaba tres actitudes que hacen que las personas fracasan constantemente:

1. Retirarse en primera instancia. El miedo a no dar en la diana, a no acertar lleva a huir. Algunos prefieren una actitud evasiva que afrontar una posible derrota. La sensación de escapar se hace más fuerte que cualquier compromiso o disciplina.

2. Reaccionar en forma desmedida. Todos recibimos estímulos constantemente y no podemos controlar su calidad, pero lo que sí podemos tener bajo nuestro control es cómo responder a ellos. Cuando generamos una actitud reactiva tendemos a contestar de manera desproporcionada y terminamos llevándonos por delante lo que hemos emprendido.

3. Permanecer en situaciones incómodas y dañinas. Nos han hecho creer que cambiar de proyecto, buscar nuevas formas de vivir son formas de fracasar, cuando es todo lo contrario, fracasar es permanecer en lo que nos hace daño y no nos permite realizarnos.

Necesitamos experiencias espirituales que se complementen con lo que las ciencias del comportamiento nos van mostrando. Una sana espiritualidad es la que nos advierte de estas tres actitudes anteriores. Ser persistentes, proactivos y saber renunciar para renovarnos son expresiones de la capacidad de trascender. Creo que la praxis espiritual de Jesús de Nazaret es un buen camino para no fracasar, sino para vivir a plenitud en medio de las dificultades y problemas diarios. Estar despiertos para evitar que nuestro saboteador interior actúe.