La compasión nos hace humanos. No podemos construir relaciones desde el odio, el miedo, la venganza, el rencor y la indiferencia que son siempre manifestaciones del ego; ese es un relato que busca responder a las emociones de inferioridad, haciéndole creer a los humanos que están siempre en riesgo, por eso tienen que aparentar y defenderse de los otros. No creo en ninguna práctica religiosa que anteponga cualquier verdad o precepto moral a la compasión. Nadie va a ir al “cielo”, por muy religioso que sea, si en su vida no se mueve desde la compasión.

Si hay algo que me emociona de Jesús de Nazaret es que todo su ministerio lo vive como una expresión profunda y densa de la compasión. Entiende que ningún precepto religioso tiene sentido si destruye o pisotea la dignidad del ser humano. Por compasión es capaz de enfrentar y desconocer la ley religiosa que ellos entendían como mandato divino (por ejemplo, Levítico 13, 45 comparado con Marcos 1, 40-44). Es que la ley religiosa nunca puede estar por encima de la dignidad de nadie: “el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado” (Marcos 2, 27).

Me gusta entender la compasión como lo hace Karen Armstrong: “soportar algo con otra persona, ponerse uno mismo en el lugar del otro, sentir su dolor como si fuera propio, y adoptar generosamente su punto de vista”. Ella la ve resumida en esa regla de vida que nos “pide que miremos en nuestro propio corazón, que descubramos lo que nos produce dolor, y luego nos neguemos, bajo cualquier circunstancia, a infligir ese dolor a los demás”. Por eso, la compasión es un principio de supervivencia para nuestra especie.

Nos hace falta hablar más de la compasión. Es hora de que entendamos que ser fuerte no es ser invencible ni todopoderoso, sino alguien capaz de gerenciar su vida desde la comprensión y aceptación de características más íntimas. Sólo quien se percibe débil y frágil podrá amar al semejante. Y creo, que sólo ése podrá comprender la acción de Dios en su vida. Creer que los seres humanos se dividen entre malos y buenos, entre santos y pecadores es una manera de no entender que somos barro y que necesitamos asumirnos como tal, para poder continuar el proceso de creación en nosotros que se inició un día, porque sabemos, con Teilhard de Chardin, que la creación no es un acto sino un proceso.

La justicia y la solidaridad son manifestaciones muy concretas de la compasión. Necesitamos cuestionarnos acerca de cuán compasivos somos. Requerimos experiencias espirituales que nos hagan ser más compasivos. ¿Tus prácticas espirituales desarrollan tu compasión? El cristianismo, como experiencia del amor, sólo tiene sentido si hace realidad la compasión en la cotidianidad.