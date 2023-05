Por si las moscas

Creer no es estar adheridos a una verdad producida por los métodos de las ciencias exactas. Ellas se nos imponen desde los laboratorios científicos y nos dejan sin ninguna posibilidad de negarlas racionalmente. La fe es una opción libre que compromete la manera cómo vivimos. No creemos porque no tengamos otra opción para vivir, lo hacemos desde una experiencia existencial en la que siempre puede haber dudas. Si se tratara de aceptar una verdad, fruto de la ciencia exacta, no tendría que alimentarse a diario, ni estaría puesta en cuestión cada actitud y acción que tenemos.

La experiencia de fe es fruto de un encuentro personal, no la captación de un constructo mental. Es saberse amado y apostar porque en ese amor está el sentido de la vida. No se tiene ninguna demostración de las ciencias exactas de que es así, pero lo asumimos como una certeza existencial que genera convicciones diarias (Hebreos 11, 1-2).

Leonardo Boff lo dice en estos términos: “La fe no es un acto al lado de otros actos. Es una actitud que engloba todos los actos, a toda persona, el sentimiento, la inteligencia, la voluntad y las opciones de vida. Y una experiencia originaria de encuentro con el misterio que llamamos Dios y con Jesús Resucitado, y con el Espíritu Santo. Ese encuentro cambia la vida y la forma de ver todas las cosas”. Si fuera solo un aceptar “verdades” que se imponen por su evidencia científica, nos dejaría sin libertad para vivir. Es praxis, es camino e involucra todo lo que somos. Por ejemplo, tiene una postura ética y política. El Papa Francisco lo expresa así: “Hay que detenerse en su dimensión universal, en su apertura a todos” (F.T 6). Está abierta a entendernos como hermanos. La fe, nacida en el encuentro con el resucitado, no puede ser sectaria, no puede volverse una razón para insultar y eliminar al otro. Su naturaleza es la libertad.

Sin la posibilidad de dudar, ella se vuelve una ideología que se busca imponer a los demás a todo costo, sin importar las consecuencias. Creer es siempre una apuesta, un “vivir como si”. Creo en Jesús Resucitado, tengo claro que vive a la derecha de Dios Padre, como lo decimos en el credo, pero sé que esa es una manera de vivir. La fe exige una ética existencial que es caminar por el sendero de la vida desde unos valores concretos. Si se tratara solo de asumir unas declaraciones como verdades de ciencia, no habría un compromiso diario y ético. Tristemente algunas confesiones de fe, al olvidar que se trata de una praxis, terminan a espaldas de la realidad. Yo lo tengo claro: “Hay que ser feliz aquí, por si las moscas”.