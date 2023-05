La tarea diaria es vivir con conciencia. No existir en automático. Evitar caer en la dinámica intensa que las lógicas sociales de hoy nos quieren imponer. Debemos entender que la vida está en nuestras manos. Somos libres para decidir por qué y para qué actuamos, y a la vez somos responsables de las consecuencias que eso trae. En la experiencia de Jesús, vivir con conciencia se expresa así: “Por eso, estén atentos y vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese tiempo” (Marcos 13, 33-37).

Estar vigilantes y atentos implica no caer en la enajenación que propician las redes sociales, la dinámica de la rapidez y de la ligereza, o en la fuerza del dinero por encima de todos los valores. Requerimos resistir a determinadas presiones externas que nos distorsionan y nos llevan a actuar en incoherencia con nuestra esencia.

No tengas miedo de negarte a comportamientos que otros te exigen, y que solo te destruyen y te hacen un esclavo que vive adormecido. Creo que hay discursos religiosos que nos adormecen cuándo nos hacen vivir en un futuro lejano y no en el presente que está en nuestras manos.

Tomemos conciencia del presente. Enfoquémonos en él, liberémonos de los estándares artificiales de la mayoría, con la conciencia del “para dónde” va la vida, qué valores la impulsan, y su significado. Albert Camus lo dice en estos términos: “Levantarse, tomar el tranvía, cuatro horas de oficina o de fábrica, la comida, el tranvía, cuatro horas de trabajo, la comida, el sueño y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado con el mismo ritmo (…) Sólo que un día se alza el «por qué» y todo comienza con esa lasitud teñida de asombro (…) Al final del despertar viene, con el tiempo, la consecuencia”.

¿Entiendes lo que causan tus actitudes y acciones en tu vida diaria? ¿Cómo tu ser, tu historia, tus relaciones, tu estructura se expresan en tus acciones cotidianas? Vivir conscientemente implica saberse detener, desconectarse, interiorizarse, cuestionarse, discernir y actuar libre y responsablemente. Por ejemplo, hay que amar con conciencia, entendiendo a quién, por qué y para qué amamos; teniendo claro que se hace en la realidad de seres contingentes, que no somos perfectos, pero que todos los días luchamos por ser mejores. Trabajar con conciencia, entendiendo si los contextos son justos, si están alineados con el ser, y si generan placer y realización.

Así evitamos ser esclavos de labores y experiencias que no nos llenan, sino que nos vuelven máquinas. Soy cristiano porque la fe de Jesús no aliena, sino que me hace más dueño de mi existencia. Jesús maestro de vida consciente.