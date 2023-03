Orando y viviendo

El camino cuaresmal es también un camino de oración, entendiéndola como la certeza de que no estamos solos, que nuestras posibilidades no se acaban cuando se acaban nuestras fuerzas, que desde nuestro interior emerge el poder infinito de Dios que es ayuda efectiva en la vida. La oración es un diálogo amoroso con Él, un reconocer su presencia y su acción, que no nos suplanta, sino que actúa con nosotros. Creo que ella supone por lo menos 5 actitudes:

1. Entender que tiene su materia prima en la historia personal. No oramos desde constructos mentales o consistentes dogmas, sino desde la vida, desde nuestra cotidianidad. Es asumir sincera y francamente lo que somos y, desde la relación con Dios, encontrarle sentido a lo que hacemos.

2. Agradecer tiene que ser la motivación de este diálogo. La existencia es un don, un regalo, algo que no decidimos y por lo cual agradecemos. La vida está llena de bendiciones, de caricias, de amor, y lo debemos explicitar como razón para vivir y ser felices. Evitemos centrarnos en lo que no tenemos.

3. Siempre es una experiencia que debe saltar las bardas del egoísmo. No se trata de concentrarnos de forma narcisista en nuestras situaciones, sino pensar solidariamente en los otros. Interceder orando por los demás es necesario para poder trabajar con ellos en la construcción de un contexto más justo para todos. Orar y trabajar juntos.

4. Pedir ayuda, suplicar milagros para la vida es importante en la oración. Confiando en que siempre hay soluciones que no alcanzamos a entender, pero que son posibles. No suplicamos como limosneros, sino sintiéndonos amados por Dios. Las peticiones no abdican el trabajo duro por satisfacer nuestras propias necesidades. Somos protagonistas de nuestra propia vida, sabiendo que no todo lo controlamos. Pedimos sin miedo, sin vergüenza, con amor y confianza en que siempre hay una respuesta positiva.

5. No puede vivirse como un aislarse de la dinámica cotidiana, sino como un lugar existencial para cargar el corazón con combustible espiritual para seguir trabajando en la consecución de nuestros objetivos. Orar no puede ser desatender lo cotidiano, sino una posibilidad de comprometernos en transformarlo. No es poner el sentido de nuestra existencia en manos metafísicas. El mal es fruto de nuestra condición y decisiones, el bien es consecuencia de lo que somos capaces de pensar, decidir y hacer.

El camino cuaresmal sin oración se priva de la dimensión espiritual y se queda en las búsquedas psicológicas humanas que son necesarias, pero desde mi experiencia no son suficientes. Orar es vivir a plenitud.