No siempre tengo razón

El maniqueísmo en el que vivimos nos está haciendo ver e interpretar la vida hiperbólicamente. Ese constante dividir los seres humanos entre buenos y malos nos hace aproximarnos a la realidad desde prejuicios que distorsionan todo. Ese aire de superioridad ante los demás nos impulsa a hacer juicios que los destruyen sin conocerlos y sin entender las razones de su manera de hablar y de actuar.

Vivimos la época de una nueva inquisición, que decide quemar y destruir a todo aquel que no esté de acuerdo con lo que nosotros consideramos verdadero, bello y bueno. Armamos hogueras a cada momento buscando destruir lo que entendemos que es malo y falso. El problema es que las emociones fanáticas, si nos comportamos como maniqueos, nos llevarán a interpretaciones exageradas, irracionales y déspotas.

Entiendo que tenemos que salir de esa matriz de análisis. No todo el que no está de acuerdo con nosotros es malo. Algunas realidades son válidas, verdaderas y legítimas, aunque a nosotros no nos parezcan, según nuestra lógica. La belleza responde más a criterios subjetivos que indicadores invariables y objetivos.

Te comparto tres actitudes, que intento trabajar todos los días, y me ayudan a no caer en esa polarización que nos destruye desde dentro.

1. No puedo creerme mejor que nadie. Aceptar que la superioridad me lleva a un narcisismo moral. Ser humilde, reconociendo las capacidades y limitaciones que tengo, las posesiones y las carencias, las fortalezas y debilidades. Entender que los demás merecen tanto respeto como el que quiero para mí. Evitar apreciaciones sobre el ser de las personas y centrarme en su quehacer con la rigurosidad, crítica y benevolencia que quiero para mí.

2. Afirmarme en los argumentos como única posibilidad de construir consensos. Evitar insultos, descalificaciones, juicios que sólo muestran incapacidad de compresión y de argumentación. Exponer con mesura, inteligencia, claridad, firmeza y pasión los argumentos siempre generará un mejor contexto que las palabras trompadas y las palabras fuegos que quieren incendiar al otro.

3. Estar dispuesto a reconocer mis errores y los aciertos del otro. No porque piense distinto a mí todo lo que hace y dice es malo. La apertura al otro es una exigencia que nos da el ser humanos, el coexistir con él y necesitarlo.

Estas tres actitudes nacen de la experiencia espiritual. Saberme amado por Dios, entender que mi vida no se agota en la inmediatez de lo que vivo me hace trascender y buscar construir con el otro. El amor y el servicio siempre darán más paz que la victoria nacida de la eliminación del adversario.

Al fin y al cabo lo que quiero es ser feliz no simplemente tener la razón.