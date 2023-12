Navidad sin arandelas

Celebrar la Navidad es reconocer que Dios no es lejano, ni distante, sino que está con nosotros en la historia y que él tiene su morada en medio de nosotros (Juan 1,14). Lo encontramos presente en la trama de relaciones que los humanos sostenemos a diario. Los relatos de los evangelios dejan constancia de, por lo menos, cuatro afirmaciones teológicas que son fuentes de reflexión y claves de vida:

1.⁠ ⁠El nacimiento de Jesús se da en condiciones que resaltan la humildad como un espacio de manifestación de Dios. Esos relatos dejan claro que no son la riqueza, el poder o la soberbia las condiciones en las que se expresa Dios. Es en la humanidad sin arandelas donde Dios se revela. Por eso, celebrar la navidad exige reconocernos en lo que somos, sin apariencias, títulos o reconocimientos. Es aceptarnos con nuestras habilidades y limitaciones. Ser humanos es la única oportunidad de conocer y mostrar al Dios de nuestro Señor Jesucristo.

2.⁠ ⁠El nacimiento de Jesús es la ocasión para entender que Dios no hace acepción de personas. Las escenas teológicas que muestran los relatos son incluyentes, ni los pastores despreciados por el sistema social quedan por fuera, ni los sabios extranjeros son rechazados en su deseo de adorar al niño; todos caben frente al pesebre. En este sentido celebro la decisión del Papa Francisco de bendecir a aquellos que viven en relaciones afectivas irregulares frente al sacramento del matrimonio. La Navidad es para todos, por eso, no se puede tener visión de secta.

3.⁠ ⁠El nacimiento de Jesús es una ocasión para entender que las expectativas se cumplen y eso nos anima a vivir con esperanza, fuerza y optimismo. Ese pueblo esperó a su mesías durante siglos y ahora lo celebra en el pesebre. Pero no se cumple de manera estricta. Eso nos recuerda la posibilidad de sorpresa que tiene Dios. Él no es esclavo de nuestros deseos, es siempre capaz de renovarnos interiormente. Por eso, muchos lo rechazaron y prefirieron seguir esperando.

4.⁠ ⁠El nacimiento de Jesús nos recuerda que Dios está en favor de los necesitados. El cristianismo no es un relato para justificar injusticias, ni para crear situaciones de dolor y exclusión. Al contrario, es una manera de vivir comprometidos con construir condiciones de equidad. Navidad es entender que no debe nacer nadie más en esas condiciones, que todos deben vivir en medio de circunstancias dignas, no se puede romantizar la pobreza del pesebre. Por eso, el cristianismo es motor de cambio integral, porque su razón de ser es luchar contra el mal.

Celebra la navidad con justicia y solidaridad. Juntarse en torno a la mesa con los que amas es una buena manera de celebrar la navidad y las ideas bíblicas de este acontecimiento trascendental. Ser felices es la tarea de hoy. Feliz Navidad.