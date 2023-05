Me mira con sus ojos profundos y expresivos y me dice: “Los problemas son maestros de vida”. Ella es una de esas personas que entiende la espiritualidad como ese espacio humano en el que se tiene una visión completa de toda la existencia. Sus palabras me ayudan, porque me cambian la manera de enfrentar las situaciones que me generan dificultades y que asumo como problemas, porque me causan inconformidad, distorsión, miedo y dolor.

Cuando veo los problemas como enemigos, trato de destruirlos o alejarme de ellos. Cuando los asumo como maestros de vida, genero 4 actitudes para que me enseñen las lecciones que necesito:

Aceptarlos y asumirlos. Entiendo que la reacción más primaria es rechazarlos, negarlos y tratar de qué no nos importen, pero si queremos aprender, debemos reconocer su existencia, aceptar sus características y efectos. No celebramos el dolor que nos provocan, entendemos que son manifestaciones de nuestra vida dinámica y progresiva.

Analizarlos y comprenderlos. Sabiendo que forman parte de nuestra vida. Se requiere entender qué es lo que ha pasado, su causa, su porqué. Cuando sabemos qué pasó o pasa, tenemos más posibilidades de concretar los aprendizajes que se generan. Las lecciones son reales si tomamos conciencia de que ellos responden a necesidades y carencias.

Descubrir explícitamente los aprendizajes. Más allá del dolor es necesario hacer un inventario consciente de lo que estamos aprendiendo ¿En qué me hace crecer esta situación? ¿Qué aprendo? ¿Cómo satisfacer mis necesidades? Tenemos que encontrar cómo ese conflicto nos hace avanzar hacia la realización de nuestro propósito. Aprender duele. Al hallar lecciones en eso que nos estrella contra nuestros errores y fragilidades, entendemos que el aprendizaje no es lineal. Debemos abrir la mente para no declarar enemigos a los que nos ayudan. Hay que revisar los aprendizajes que han quedado en el pasado.

Docilidad y fluir. Es evidente que damos lo mejor de nosotros para solucionar los conflictos y problemas que tenemos. Enfocamos nuestros recursos existenciales en superarlos, pero necesitamos propiciar mental, emocional y espiritualmente un ambiente de aprendizaje. A veces crecemos más perdiendo que ganando. Tomemos conciencia de que la vida misma nos forma. Demos gracias por cada situación.

Estas actitudes nos hacen tener más tranquilidad y serenidad; sabernos discípulos constantes, abrir el corazón para irnos formando. Eso nos exige un pensamiento flexible, una gestión emocional sana y una experiencia espiritual que nos haga plenos. Hay que celebrar los aprendizajes que tenemos.