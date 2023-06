La conocí y siento amarla para siempre. Es la manifestación de que el amor es en principio gratis. La amo sin que ella haya hecho algo más que existir. Su presencia en mi vida es una nueva manifestación de la decisión de construir un mundo desde la equidad, y comprender lo femenino desde su autonomía, riqueza y seguridad.

Su nombre es el programa de vida de alguien rodeado de amor: Macarena, del griego “Macaria”, que significa “dichosa”, “feliz”, y que es usado por Lucas para caracterizar a María, la madre de Jesús (Luc. 4, 45). Ella está llamada a ser una mujer feliz. Para ello, lo primero es que construya su vida desde su feminidad, sin miedos, dependencias, subordinaciones, ni relaciones utilitaristas en las que pueda sentirse usada; que viva con libertad en todas sus dimensiones; que no deje que ningún varón pretenda poseerla. Su sonrisa ingenua e intuitiva debe ser la expresión que le permita asumir su vida como un espacio de plenitud.

Ella viene a un mundo más abierto y consciente de sus pequeñeces, maldades y discriminaciones con las mujeres, a las que todavía se les siguen coartando algunos derechos. Estaré con ella como un padrino que quiere acompañarla, no desde la estrechez de reglas morales, sino desde la libertad de los criterios de vida; no desde rituales anacrónicos, sino desde la celebración ritual de la existencia como don de Dios; no desde el aprender conceptos construidos desde la lógica aristotélica, sino desde la libertad del amor vivido por Jesús de Nazaret. La acompañaré en una fe que no sea para repetir de memoria, sino celebrada en cada espacio vital. Estaré allí como un ser humano sin otra pretensión que acompañarla, entendiendo que solo desde la conciencia de la propia vida se puede ser feliz.

Macarena ya forma parte de mi vida y de mi hogar sacramentado con Alcy, y siempre encontrará allí un espacio para ser libre, feliz y plena. Imagino a Jader y Paty, sus padres, en ese proceso de amor, acompañándola en su construcción progresiva de autonomía -la crianza-. Seguro será desde el ejemplo, la libertad, y la disciplina, y no desde las rancias formas que cada vez generan seres débiles e incapaces de ser dueños de sus propias vidas.

Escribo esto desde una experiencia muy personal, esperando generar reflexiones que nos permitan construir un mundo más justo y equitativo desde procesos de crianza del amor. Acabemos con la mentira de que los varones nos ponemos tristes cuando nos nace una hija, ellas merecen todo el espacio para ser ellas mismas sin la sombra de nadie, pero con relaciones sanas con todos. Bienvenida Macarena Fandiño Igirio.