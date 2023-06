Humanos y héroes

Los héroes son humanos capaces de asumir las actitudes correctas y tomar decisiones aún en la tensión y la inseguridad que los problemas generan. Gestionan sus miedos y hacen lo correcto. Todos, si somos sanos, tenemos momentos de temor en los que creemos que estamos en riesgo, que lo construido se desvanecerá, que no hay futuro. Creo que, al experimentarlos, debemos tener presente 5 cosas:

1- Aceptar esa emoción y entender que ella lo único que demuestra es que estamos vivos y que necesitamos responder con la inteligencia necesaria.

2- Analizar con detenimiento y serenidad la situación. Debemos contrastar lo que sentimos con la realidad; confirmar que no es una emoción irracional. Muchos de nuestros miedos los causan fantasmas que, al ser analizados, se desvanecen en el aire. Evitemos sufrir por lo que no existe y es consecuencia de nuestras enfermedades mentales y complejos emocionales. Mirar que el miedo que sentimos es necesario, sano y real, es fundamental para no perdernos en nuestros impulsos mentales.

3- Generar un plan de respuesta con proactividad, firmeza, inteligencia y libertad que sea idóneo. Saber cuáles son las principales consecuencias de las posibles respuestas que tenemos, entendiendo que no controlamos todo y que requerimos confiar en el futuro. Necesitamos relaciones que sean red de apoyo y nos ayuden a responder. La solidaridad asusta al miedo.

4- Actuar con claridad y de acuerdo con lo planeado. A veces no actuamos y esperamos una respuesta. Se requiere lucidez mental, firmeza emocional, carácter y coherencia; ser audaces y generosos. Es aquí donde se entiende el heroísmo, porque se asumen riesgos, se sacrifican comodidades y se exponen recursos. La vida solo cambia cuando actuamos. No esperemos que suceda lo que depende de nosotros, movámonos para que eso suceda.

5- Vivir lo anterior desde una intensa experiencia espiritual. Tener conciencia de nuestra identidad y esencia; otear la vida para poseer una comprensión de la totalidad del proyecto vital que somos. Esa praxis espiritual genera confianza para vivir y actuar. El heroísmo en la dimensión espiritual implica la certeza de que siempre saldremos adelante. Sabemos que la fuerza de Dios nos acompaña y llena de sentido la cotidianidad. Amar hasta el extremo, gestionar nuestra vida, cuidar la calidad de los pensamientos y actuar con firmeza son las actitudes de quien entiende su vida espiritualmente. Por eso Pablo de Tarso pudo decir: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Flp. 4, 13). Él sabía que sufrir hace parte de la vida y por ello no se puede tener miedo.