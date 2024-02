Fanáticos: aferrados al pasado

En la vida somos continuos aprendices. En la rauda dinámica de la existencia descubrimos realidades que ponen a prueba nuestros conocimientos y habilidades; exigiendo, en algunos casos, soltar los que ya tenemos y nos enfoquemos en el desarrollo de otros bien diferentes. Dejar de aprender es dejar de responder a los desafíos que la vida, con su complejidad, nos plantea diariamente. Hay que reconocer que siempre tenemos la posibilidad de volvernos obsoletos y que la única forma de evitarlo es estar abiertos a los continuos cambios y novedades.

Un enemigo concreto de esta dinámica es la seguridad que da los conocimientos adquiridos. Algunos creen que cuestionarlos o soltarlos les generará inseguridad y los inhabilitará para valerse por sí mismos. Por eso, se tiende a los dogmas existenciales que no resisten cuestionamientos y que nunca cambian. De esa manera sólo estarán preparados para un mundo que ya dejó de existir.

Quien quiera vivir en el hoy tendrá que hacer de la incertidumbre y de la inseguridad existencial sus aliadas. Esto es, debe apropiarse de ese sentimiento que lo sacude al mostrarle su limitación, pero que le permite abrirse a aprender algo nuevo. Lo contrario es la terquedad, que no sólo nos incapacita para las relaciones con los de estas nuevas generaciones, sino que nos llena el corazón de amargura al comprobar que vamos quedando como piezas de museo.

Para aprender constantemente son necesarias varias actitudes: 1. Dudar constantemente. Cuestionar los presupuestos fijos que tenemos. Preguntarnos si lo que creíamos que era verdad lo sigue siendo, porque no todo da certeza para siempre; 2. No tener miedo a soltar lo que nos costó mucho aprender. Algunas posesiones se vuelven anclas que no nos dejan fluir en el camino de la realización; 3. Formarnos constantemente. Entrenar la lectura crítica. Sostener diálogos con aquellos que han demostrado ser expertos en lo que nosotros no. Saber preguntar. Actualizarnos es una obligación para la vida, no sólo para la profesión que tenemos; 4. Ser humildes para decir no sé, tengo que investigar, voy a aprender; 5. Saber cuál es el propósito que nos jalona en la vida, para no hacer que algunos medios se conviertan en fines.

La espiritualidad es lo que más nos permite estar en constante aprendizaje. Por ello, cuando me encuentro con personas aferradas a dogmas que no pueden ser resignificados estoy seguro de que se volvieron fanáticos y dejaron de buscar ser movidos por el Espíritu de Dios, que todo lo hace nuevo (Apocalipsis 21,5). Negar la renovación es negar la espiritualidad, ella siempre nos da nuevos aprendizajes.