Expectativas rotas

Nadie es exactamente como uno desea. El espejismo del enamoramiento nos hace creer que hemos encontrado a alguien que encarna nuestro ideal. Todos poseemos características únicas, producto de la biología, la psicología, nuestras experiencias personales y las decisiones que tomamos. Relacionarnos implica aceptar esto de manera libre y responsable. Pretender que los demás coincidan con la imagen que hemos construido en nuestra mente no solo es fuente de conflictos, sino también una quimera que nos causa amargura.

Toda relación con otro ser humano debe partir de la aceptación de su esencia y su dignidad. No podemos intentar cambiarlo a nuestra conveniencia. Tal actitud no solo es violenta, sino también contraproducente, ya que nos priva de la rica y sorprendente realidad que el otro ofrece. Es esencial aprender a valorar la originalidad del otro. Descubrir que no es como lo imaginábamos debería brindarnos un instante de alegría, ya que representa una oportunidad de crecimiento.

Thomas Moore lo expresa así: “Permitir que la otra persona viva su vida y su destino es un logro espiritual, un acto religioso, que eleva la relación por encima de una mera conexión humana”.

En el amor encontramos lo que los Evangelios denominan ágape, que es “un profundo respeto por el valor del otro, un esfuerzo sincero de mirar más allá de uno mismo y descubrir el espacio gozoso donde encontramos significado”. Es una hermosa invitación a conectarnos con el otro, no desde nuestros prejuicios o ideas preconcebidas, sino desde la autenticidad de su ser, siempre desafiante.

Esto implica valorar muchas de las características y cualidades que nos complementan y nos brindan alegría, pero también enfrentar la decepción que, en ocasiones, surge de la singularidad del otro. Si alguien te parece perfecto y disfrutas todo lo que hace, es probable que no lo conozcas verdaderamente y que el enamoramiento esté nublando tu percepción. Las personas nos emocionan y nos entristecen, nos agradan y desagradan, nos proporcionan placer y dolor. Esa dualidad es lo que hace que las relaciones sean una fuente de crecimiento, felicidad y plenitud.

Al final del día, no estamos obligados a establecer relaciones con todos. Podemos distanciarnos de algunos sin culpa. Pero sí debemos aprender a respetar a todos a partir del reconocimiento de su dignidad. Al relacionarnos, debemos ser libres, pues nadie está obligado a cumplir nuestras expectativas. Es un regalo si lo hacen de forma genuina.