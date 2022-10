Espiritualidad para humanos

La vida se realiza en un doble movimiento. El primero es uno exterior que nos permite explorar y conocer el territorio, las manifestaciones culturales y las demás características de las personas con las que habitamos el planeta; este movimiento supone libertad, apertura, compromiso y responsabilidad para entender que nos necesitamos en la tarea de ser felices. El otro movimiento es interior, implica entrar en nosotros mismos para conectarnos con nuestra propia esencia. Se trata de conocernos en nuestra singularidad para amarnos y expresarnos sin miedo y sin ningún deseo distinto a realizarnos plenamente y ser felices, ayudando a otros a serlo también

Es ese segundo movimiento existencial lo que llamamos espiritualidad. Un viaje hacia nuestro interior que nos permite comprender quiénes somos, para dónde vamos y con quiénes queremos construir la vida. Desde el autoconocimiento tenemos la posibilidad de responder muchas de las preguntas fundamentales que le dan un propósito y un sentido a la hilera de días que se juntan uno tras otro, eso que llamamos vida.

Esa experiencia espiritual nos permite trascender y otear la existencia como un todo y no dejarnos ahogar en la estrechez de las jornadas diarias, en las cuales a veces predominan emociones tóxicas que nos hacen sufrir. Cuando viajamos a conectarnos con nuestra esencia, podemos ver el mapa completo y entender las lecciones y aprendizajes de algunas experiencias particulares que en lo inmediato se revelan dolorosas y hasta sin sentido. La espiritualidad es una dimensión fundamental para quien quiera ser feliz. No se puede confundir con acciones fanáticas que buscan esclavizar el corazón humano con conceptos estrechos, rígidos y mutilantes que generan odio y actúan como el combustible de la discriminación. Quién desarrolla su espiritualidad es capaz de descubrir al otro en su diferencia como un aliado con quien potenciar y realizar los sueños.

Durante 18 meses investigué, leí y escribí un libro que titulé: Espiritualidad para humanos, en el que propongo mi visión de cómo desarrollar esas habilidades espirituales que nos permiten ser humanos felices. No hay ninguna intención proselitista en esas páginas, sino una invitación a reflexionar y a propiciar renuncias y apropiaciones que hagan que la vida sea más fluida. Soy creyente católico, pero entiendo que el desarrollo de las habilidades espirituales exige un pensamiento flexible y respetuoso por las convicciones de los otros. Si la espiritualidad no nos hace cada vez más humanos, es necesario que la cuestionemos, porque cualquier tendencia que busque cercenar nuestros deseos, emociones, sensibilidad y placer, nos está negando una dimensión fundamental de nuestro ser.

Creo que la experiencia de la espiritualidad pasa, mínimo, por tres actitudes primordiales:

1. Detenerse. En algún momento hay que salirse de la dinámica constante y cotidiana de la vida. Hay que salirse del propio mundo para poderlo observar de manera objetiva. Quien no se detiene a reflexionar, termina arrastrado inconscientemente por impulsos que pueden ser destructivos.

2. Contemplar. Esto implica ser capaces de descubrir el sentido que se esconde en las formas más inmediatas y disfrutarlos completamente. Sin contemplar la vida, terminamos conociéndola solo superficialmente.

3. Agradecer. Significa entender que no todo lo merecemos. Hay un acto generoso detrás de nuestra vida.

Son tres actitudes, en medio de otras, que el libro nos ayudará a desarrollar. Espero que lean Espiritualidad para humanos, y sea una fuente de preguntas, reacciones y crecimiento. Si la espiritualidad no nos hace más felices, pues sencillamente no sirve para nada.