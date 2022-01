Vivimos en el imperio de las opiniones por redes sociales; muchos están seguros que el mundo se decide en ellas y que lo que allí se dice es un dogma que todos tenemos que aceptar con docilidad y acríticamente. Se nos quiere imponer la verdad de la mayorías de las cuentas que escriben allí. “Es que lo dijeron tantas cuentas”, “tuvo tantos retuits”, “tantos comentarios”, “tantos me gusta”… ¿y qué? ¿Quién nos asegura que es verdad o legítimo? ¿Acaso las mentiras no las pueden repetir muchas personas? o ¿Algo que es viral no puede ser ilegitimo o no-ético?

No es cierto que todas las opiniones son igual de importantes para nosotros. No es verdad que nos interese todo lo que diga alguien que no conocemos -ni nos conoce- en una red social. Se puede despreciar sin ningún miedo la opinión de un bot que presume saberlo todo. No podemos dejar que unas personas que no han escuchado todas las versiones, que no nos conocen, que no son especialistas en el tema, que no han hecho un análisis detenido –es imposible que lo hagan si contestan tres segundos después del primer mensaje-, se vuelvan dictadores de nuestra vida.

Todos tenemos derecho a dar nuestra opinión y todos tenemos derecho a analizar la de los otros y decir qué no nos interesa, qué no nos parece válido y qué no determina lo que somos y hacemos. Claro, en medio del respeto y de la tolerancia, pero también con firmeza y asertividad. Seguir en el juego de las redes, nos va a volver más superficiales, inseguros y dependientes. Ahora todo el mundo quiere manipular con ellas, hasta amenazan con viralizarlo todo, y no podemos ceder ni ser marionetas de esas opiniones.

Pero es peor cuando la gran mayoría de las opiniones de las redes terminan en los fanatismos de moda, en los que predominan los políticos y religiosos. Me aburre leer que todo termine en la derecha o en la izquierda, en el ateísmo o en el dogmatismo religioso. Hay vida más allá de esos extremos en los que la realidad compleja no cabe. Me niego a ceder a esa horma que busca dividirnos entre unos u otros. No. Tengo el calor suficiente en mi sangre para decir que no quepo allí y no van a decidir por mí a punta de mensajes. Menos ahora, cuando existe un nuevo oficio: ser "haters” es decir “odiadores profesionales”, a quienes no les importa qué dices o qué haces, porque ellos simplemente te odian y van a escribir en tu contra.

Dejando que lo aprendido en el barrio Olivo de Santa Marta fluya en mí, siempre tengo a la mano el liberador y respetuoso #MVM, así le dé urticaria a todos los “mamasantones” de nuestra sociedad. Sí, eso me funciona y algunas veces lleva a la histeria a algunos que esperan que uno llore o se achicopale por su comentario. A mí esta actitud me funciona. No podemos llenarnos de más toxicidad ni preocupaciones que las que produce naturalmente la cotidianidad. Hay que saber que la vida también sucede fuera de la tecnología. Prefiero un café con una amiga o amigo que quiero, a tener que leer el pocoton de influencers que tienen la clave de la economía y la política nacional, pero que no han triunfado en nada y que sólo viven para criticar a todo el que haya hecho algo.