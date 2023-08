En la caída y el error

En mi libro Espiritualidad para humanos he dicho esto: No nacemos debiéndole nada a nadie. No somos fruto del error de la desobediencia de un padre atávico, ni en el sentido de la vida es buscar como deshumanizarnos. La experiencia espiritual es fuente de alegría, porque nos hace reconciliarnos con nuestra condición, asumirla y entenderla como una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje, de placer, de felicidad. No se trata de liberarnos de una mancha del ayer. Se trata de amar y transcender en cada acción.

La sana experiencia espiritual nos hace experimentar que, detrás de cada error, hay un aprendizaje. El error, el dolor y la tristeza son maestros de la vida. La culpa no es para que esté constantemente apretándonos sin dejarnos vivir, sino para ayudarnos a comprender las razones y las consecuencias de lo que hicimos, asumir actitudes de no repetición y concentrarnos en seguir realizando el proyecto de vida. Otear la existencia nos ayuda a saber que en esas duras situaciones hubo lecciones que nos permitieron ser quienes somos.

Los momentos del encuentro con lo sublime no son para recalcar la culpa sino para liberarnos de ella, encontrando el sentido que tiene. Orar, meditar, rezar, contemplar, escuchar música y disfrutar la belleza del arte son ocasiones para vivir intensamente y tomar conciencia de que siempre hay una nueva oportunidad que debemos asumir, con la mejor preparación, por las experiencias de vulnerabilidad que hemos vivido.

Hacer de la culpa un motor espiritual no so despreciar lo humano y tratar de oponerlo a lo divino, sino desconocer que ella nos paraliza o nos empuja a seguir, desde la esclavitud, a continuar en dinámicas destructivas. Vivir a plenitud la humanidad implica asumir la función de la culpa, pero no exagerarla hasta que nos paralice. Al experimentarla dejamos que nos mueva hacia las correcciones necesarias y nos liberamos de ella en la experiencia espiritual.

En esta línea, la espiritualidad nos ayuda a perder el miedo al error que muchas veces nos paraliza y no nos permite explorar la vida y tener nuevos aprendizajes.

Fallar no te hace inferior ni te quita el valor que tienes; al contrario, te permite una lecciones de vida que son necesarias para la realización de tu propósito.

Por mi formación familiar y académica he tenido dificultades con el error. Soy duro conmigo mismo cuando fallo y algunas veces me cuesta liberarme de sentirme tonto por haberme equivocado en algo simple. Eso tiene dos consecuencias muy claras en mi vida: la disciplina y la prudencia con la que trato de actuar, pero también el temor me ha privado de nuevos conocimientos y aprendizajes por evitar equivocarme. Trascender en momentos espirituales me ha hecho consciente de que el error no es solamente origen de tristezas y dolores, sino que también se comporta como un maestro de vida. Entender que, desde mi fe, Dios no me destruye por mi error, sino que me da siempre nuevas oportunidades, me anima a explorar con conciencia, preparación y esforzándome por fallar.

En mis nuevas experiencias de vida esto se ha visto catalizado por la presencia de mi pareja que, contrario a lo que yo soy, es exploradora nata y no teme a ningún error, y tiene claro que se tiene que aprender rápidamente para seguir. Esto implica que me abra a experimentar nuevas posibilidades y allí la espiritualidad ha sido un empujón muy grande. Quien sabe que la vida tiene un propósito no tiene miedo a equivocarse, pero, eso sí, se esfuerza por no hacerlo.