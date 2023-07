Empatía todo el día

Me da miedo que algunas palabras se desgasten de tanto usarlas. Es decir, que terminen perdiendo toda su fuerza, que se usen de manera equivocada o que se les desprecie de tanto escucharlas y verlas escritas. Hoy me preocupa que pase eso con la palabra empatía, porque su banalización puede hacernos olvidar que es una de las capacidades necesarias para poder construir relaciones interpersonales sanas. Alguien que es capaz de comprender lo que los otros están sintiendo y se esfuerza por experimentarlo puede sostener relaciones que agreguen valor en cualquiera de las dimensiones de la existencia.

Estoy convencido que la proliferación de relaciones a través de las redes sociales, aquellos vínculos en los que no se ve a la otra persona, nos está atrofiando esa capacidad de empatizar con los otros. Las neuronas espejo no funcionan plenamente si no somos conscientes de que estamos hablando con otro ser humano y no simplemente con una cuenta. Creo que lo menos empático que hay es Twitter.

¿Cómo ser más empáticos? Sin duda lo primero es tener una buena gestión de las propias emociones. Nadie puede conectar con las emociones de los otros, si niega las suyas o es una marioneta movida por las intensas reacciones emocionales que tenemos. Ser consciente, aceptar y buscar expresarlas de forma adecuada nos permite estar mejor preparados para conectar empáticamente con los otros.

Propongo que nos pongamos la tarea de trabajar en cuatro actitudes puntuales:

1. Liberarnos de aproximarnos a los otros desde nuestros prejuicios. No es fácil, pero es necesario que conscientemente nos dispongamos a conocer a los demás desde lo que son y no desde las experiencias anteriores que hemos tenido. Es estar dispuesto a conocer al otro no a través de precomprensiones sino desde dada interacción.

2. Fortalecer nuestra propia autoestima para no asumir la diferencia como una amenaza. Quien está a la defensiva nunca podrá ser empático. No tengas miedo de encontrar en la singularidad del otro un aporte trascendental para tu vida.

3. Trabajar en tu atención hacia el otro. La sobredosis de estímulos que hoy tenemos nos ha hecho perder la capacidad de vivir atentos y enfocados en el presente que tenemos con la otra persona. Todo nuestro ser tiene que estar en disposición de captar y conectar con los demás. Siendo conscientes del otro en su particularidad.

4. Desarrollar nuestra experiencia espiritual como un servicio y compromiso con los demás. Sólo puede ser empático quien entiende que la felicidad está marcada, también, por las relaciones con los demás.

Que la empatía sea el faro con el que establecemos nuestros vínculos, recordemos siempre que la felicidad depende de la calidad de nuestras relaciones.