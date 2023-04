El rey sin corona ni tierra

Jesús no es rey a la manera de los reyes de su época, ni de los emperadores y dictadores que gracias a la historia conocemos. El hijo de María (Mc 6, 3) entra a Jerusalén (Mc 11, 1-11) no como un poderoso que quiere someter a los demás por la fuerza e imponer la paz con la violencia como medio. Entra en un borrico, haciendo una clara referencia a Zacarías 9, 9, con la que se presenta en medio de las tradiciones anticotestamentarias y niega cualquier interpretación violenta. Al echar sus capas al suelo, los discípulos lo ubican en la tradición davídica (2 de Reyes 9, 13), y los gritos y vítores que dan son los mismos que, según el salmo 118, gritan a los peregrinos y que tienen todo el contexto mesiánico.

Declararlo rey de esta manera, no es otra cosa que aceptar que el poder no puede entenderse como imposición, sometimiento y violencia, sino como servicio y solidaridad, sobre todo con los menos favorecidos, empobrecidos y manipulados por las elites de todo tipo. Celebrar la entrada de Jesús a Jerusalén es aceptar que su propuesta de vida es la que lleva a la plenitud. No se trata de asumir las actitudes áulicas de arrodillados ante los poderosos, sino de hacer propias las palabras, actitudes y acciones de Jesús, es decir, vivir desde la justicia, la misericordia y la comunión.

No se trata de quedarnos en solemnidades y acciones litúrgicas, ni en sonoros rezos, ni estrictas repeticiones de verdades de fe, sino de vivir a la manera del carpintero de Nazaret (Mc 6, 3). Nuestra sociedad no necesita adoradores espirituales desconectados de la realidad, ni rezanderos distantes de la cotidianidad. Necesita hombres y mujeres que desde su fe en Jesús sean capaces de generar contextos de justicia y equidad, relaciones sanas, respetuosas y solidarias, acciones que ayuden a transformar, liberar y ayudar a todos los necesitados.

Los acontecimientos que comenzamos a celebrar hoy no pueden ser como un teatro o un espectáculo, sino un renovar nuestros compromisos de vida, evaluar cómo los estamos viviendo y trabajar en ser cada día sacramentos de Jesús. Meditar los misterios, celebrar la fe, compartir con los que amamos y tenemos lazos, y también, descansar para recuperar fuerzas para seguir el camino.

La fe es un compromiso existencial que se alimenta en la praxis diaria. Declaras Rey a Jesús porque sus valores ahora son los tuyos; amar, servir, perdonar, ser justos y solidarios es la única forma de ser verdaderos cristianos. Lo demás solo puede ser accidental. Vivir en comunión, en medio de las diferencias, es el sacramento de Jesús, como él lo es del Padre Dios.