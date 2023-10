Había perdido la vista. Todo estaba oscuro. Ahora eran los ruidos los que le permitían ubicarse y dar pasos trémulos por el camino. Ese día estaba allí echado, a la vera del camino, pidiendo limosna. No había otra posibilidad en esa sociedad que sólo estaba hecha para los que tuvieran todos los sentidos. A veces recordaba todo lo que había vivido cuando hacía el camino, entonces, sus ojos se humedecían, pero no encontraba salir adelante. Había mucha algarabía, la alegría se sentía en la brisa suave que golpeaba su rostro. Algo bello estaba pasando. Preguntó a alguien que también, a su lado, pedía limosna por otra limitación física. Éste le respondió que pasaba Jesús de Nazaret, rodeado de mucha gente. Él sonrió porque supo que su hora había vuelto a llegar. Cuando sintió que esa peregrinación de la vida presidida por Jesús estaba cerca comenzó a gritar con toda la fuerza de sus pulmones: “Jesús, hijo de David, ten compasión de mí”. El resto ustedes lo saben. El Hijo de María se detuvo, le preguntó qué quería y con el amor infinito que tenía en el corazón lo devolvió a la luz.

Esa experiencia liberadora de Jesús expresada literariamente por Marcos 10, 46-52 expone la experiencia humana de dejar que el primer amor se enfríe y todo se vuelva oscuro. Creo que es la descripción de la situación de un discípulo que ha perdido el interés y el entusiasmo por su maestro, Jesús y, por ello, ha salido del camino; eso lo hunde en el sin sentido que se expresa en la oscuridad. El encuentro con Jesús es volver a reavivar esa pasión, ese amor, esa certeza que había perdido y que necesita para poder valerse por sí mismo.

Me gusta este relato de Bartimeo, y me gusta porque creo que esto les pasa constantemente a muchos seres humanos. Dejan que eso que le ha llenado de sentido la vida sea carcomido por la rutina y les deje sin fuerzas, sin ganas para vivir autónomamente y tengan que ser dependientes emocionales de otros. Hay que cuidar lo que nos da sentido, no permitir que el automatismo lo vuelva ordinario e insípido. Porque cuando no está eso que apasiona y aúna todas nuestras fuerzas, para realizar el proyecto de la vida, el hastío se apodera del corazón y nos destruye.

Revisa con detenimiento y creatividad eso que te emociona, hazlo desarrollar, deja que te cuestione y te jalone hacia nuevas maneras, compártelo con otros, anímate a vivirlo cada vez como si fuera la primera, siempre es la primera, aunque no lo sepas. Así lo cuidas para no perderlo y tener que estar a la vera del camino limosneando. Tú tienes que hacer camino. Estar echado a la orilla destruye tu dignidad. Jesús te sana porque te hace apasionar por lo que te llena de libertad y sentido.