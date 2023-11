El man está contigo

Los hábitos espirituales son necesarios para tener una vida con sentido y emocionante. Son ellos los que nos garantizan generar dinámicas y rutinas existenciales sólidas que permitan sostener relaciones sanas y funcionales, responder con los impulsos emocionales adecuados a los estímulos diarios y mantenernos enfocados en los propósitos establecidos. Esos hábitos se anclan en pensamientos claros, optimistas y lógicos; en una disciplina flexible pero eficiente; en actitudes de apertura y acogida al otro; pero sobre todo en la posibilidad de trascender y no permitir que se vuelvan repeticiones vacías y sosas.

En mi vida personal uno de esos hábitos espirituales es la oración. Generar momentos de silencio, interiorización para tomar conciencia de lo trascendente en medio de mi cotidianidad. Es ese diálogo sincero con Dios que ilumina lo que hago y quiero hacer. Es una experiencia existencial en la que agradezco lo que soy y puedo, reconozco mis necesidades y pido ayuda con la conciencia de lo que me toca hacer a mí mismo; siempre teniendo presente que la vida se realiza con otros, a los que sirvo con generosidad. Ese hábito me garantiza estar con los pies en la tierra de mi propia historia concreta, pero sabiendo elevarme a entender el sentido trascendente que todo tiene. Esta experiencia la vivo desde mi relación con Jesús de Nazaret.

El oracional El man está vivo está circunscrito en este objetivo y busca ser un espacio de entrenamiento espiritual generando esos hábitos. Van 20 años de esa experiencia. Ha sido una bendición para miles de personas que me ha dejado centenares de testimonios. Por eso, con el equipo de trabajo actual hemos publicado un libro con la selección de las mejores reflexiones y oraciones de estas dos décadas, para ofrecerlo como un vademécum que acompañe todos los momentos cotidianos desde la dimensión espiritual. Te lo presento desde esta tribuna esperando que pueda servir para fortalecer tus hábitos espirituales y así puedas ser más feliz de lo que hoy eres. El lenguaje y las temáticas se esfuerzan por responder a los desafíos y retos que se tiene en la maraña de las relaciones diarias. No se trata de un devocionario piadoso, sino de una experiencia existencial para encontrar los valores que permitan vivir una vida que valga la pena ser vivida. No se trata de moralizar, adoctrinar, ritualizar los proyectos personales, sino de provocar momentos trascendentales para entender la vida. Eso es el oracional mensual El man está vivo y este texto conmemorativo que espero tenga un lugar en sus hábitos diarios. Al fin y al cabo, la espiritualidad es amar con seriedad e inteligencia.