El de la comida y la bebida

Me impresiona la diferenciación que hacen los evangelios entre la espiritualidad de Juan el Bautista y la de Jesús de Nazaret. Son dos experiencias con énfasis claramente distintos. Mientras que el Bautista entendía la relación con Dios desde el ascetismo y la vida del desierto, el Hijo de María (Marcos 6:3), comprendía que esa relación pasaba por la celebración de la vida. Por ello, era frecuente en los banquetes y en la bebida, tanto que una de las críticas que recibió fue que era un "borracho y comelón" (Mateo 11:19).

Lástima que muchos creyentes, probablemente bajo la influencia de la filosofía griega y en especial la platónica, hayan pensado que la manera de relacionarse con Dios requería sufrimiento, dolor y la búsqueda de una perfección en virtudes. Esta creencia terminó en un desprecio por la alegría, la fiesta, el placer y todo lo que representan con la vida corpórea.

Creo que al volver a estudiar el ministerio de Jesús y descubrir sus opciones existenciales -el estudio del Jesús histórico ha ayudado mucho a ello- comprendemos que solo se puede ser espiritual si no se desprecia ninguna dimensión de la existencia humana. Esto implica que, así como cuidamos nuestra interioridad, también debemos hacerlo con nuestra corporeidad. Así como hacemos ejercicios para cuidar el físico tenemos que hacerlo para cuidar lo espiritual.

Me gusta cómo lo presenta Thomas Moore: “Si quieres ser espiritual, tienes que vivir plenamente en este mundo y viceversa. Si quieres ser espiritual, debes sumergirte en este mundo de los sentidos y el ego. No puedes ser una persona terrenal, sensual y alegre si no te reconcilias con las cuestiones más profundas y espirituales de la humanidad”. Por eso creo que se hace necesario aprender a celebrar más la vida, a entender que es en la cotidianidad donde encontramos las señales de Dios. Sin temor al placer, que siempre es una experiencia sublime que logra hacernos trascender.

La única posibilidad de avanzar hacia el más allá es disfrutar, desde los valores del Reino, el aquí y el ahora. Al desierto, como lugar teológico, vamos a reflexionar y meditar, pero siempre regresamos a la ciudad para vivir a plenitud. Subimos a la montaña para verlo transfigurarse, pero siempre bajamos para testimoniarlo, en medio de las dinámicas humanas, junto a los otros (Marcos 9:13).