De relaciones y espiritualidad

Las relaciones nos definen. Construimos nuestra identidad en el descubrimiento del otro y su singularidad, en la toma de posiciones críticas frente a sus itinerarios existenciales y las formas como se entrecruzan nuestros intereses. Esto se convierte en una de las razones por las que tenemos que cuidar nuestras relaciones interpersonales. Que se nos presenta, no como una opción, sino como una obligación que nos impone nuestra condición humana. Nadie será feliz si tiene pésimas y conflictivas relaciones con las personas que lo acompañan en la cotidianidad.

Considero que cuidamos las relaciones interpersonales cuando:

1. Tenemos claro cuáles son las razones que nos llevan a relacionarnos. A veces los conflictos se generan porque esperamos y exigimos al otro lo que no puede, no quiere dar, o porque el motivo que nos une no lo permite. Explicitar la motivación de juntarnos nos permite generar rutinas y actitudes muy precisas para compartir la vida.

2. Demarcamos y respetamos los límites de esa relación. Al abrirle espacio en nuestra vida aceptamos la identidad del otro y desde ella nos relacionamos. Una fuente de conflicto es pretender gobernar al otro en su singularidad. Aceptar que cada uno tiene derecho a ser quién es facilita que la relación fluya mejor.

3. Nos servimos solidariamente. Todos esperamos que el otro nos agregue valor en el objetivo que nos junta. Si no queremos ayudar al otro lo mejor es no trabar una relación continua con él. No podemos ofrecer lo que no estamos dispuestos a dar. Ni exigir al otro lo que no queremos o no podemos darle. Debemos tener cuidado con las dinámicas serviles que algunas veces se generan en sociedades feudales como la nuestra. Los criterios de relación son la dignidad y la reciprocidad.

4. Sabemos resolver los conflictos que se generen. Lo obvio y, a veces necesario, es que haya desencuentros, tropezones, luchas de intereses y malentendidos en todas las relaciones; esto evidencia una relación real. Lo importante es resolverlos con inteligencia, responsable y constructivamente en el marco de la complementariedad.

Por eso creo que la experiencia espiritual debería ser el contexto que catalice el cuidado y la atención de las relaciones interpersonales. Quien otea la vida desde la observación de lo sublime descubre que nadie es superior a nadie. La espiritualidad nos hace descubrir al otro como un hermano que merece todo nuestro respeto y actitudes más justas. Algunas manifestaciones religiosas muestran sus contradicciones e incoherencias generando élites de seres superiores por sus dones o acciones morales. Nada más frustrante que un religioso que se cree Dios.

Que una experiencia espiritual sana nos lleve a ser tiernos y bondadosos, como la mejor manera de demostrar la fe y a la vez cuidar las relaciones interpersonales.