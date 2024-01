Cedazo a la opinión

La sociedad en la que vivimos, matizada por la explosión de opiniones en las redes sociales, atizada por las noticias falsas, invadida por bots que tienen como misión distorsionar o implantar una manera de pensar así no sea coherente, legal o ética, parece cumplir la profecía de Nietzsche: “el mundo verdadero, al final se convierte en una fábula”. Por eso, la pregunta por lo que es real tiene que ser constante en nuestra vida diaria. Gianni Vattimo considera que la realidad para nosotros, miembros de una sociedad tardomoderna, “es más bien el resultado del entrecruzarse, del contaminarse (en el sentido latino) de las múltiples imágenes, interpretaciones y reconstrucciones que compiten entre sí, o que, de cualquier manera, sin coordinación central alguna, distribuyen los media”. Vivir en esa sociedad exige, por lo menos, tres actitudes:

1.⁠ ⁠Conciencia: saber por qué y para qué se está aquí y se actúa, entender el rumbo de la vida misma que estamos construyendo, teniendo el control del pensar, hablar, decidir y actuar. Ser conscientes de que estamos expuestos a todo tipo de interpretaciones, automatizaciones e influencias que no podemos asumir sin el análisis de ellas. Esto implica no ser unos autómatas que se dejan arrastrar por la maniquea y reduccionista forma de entender el mundo de hoy. A veces, no estoy ni contigo ni contra ti.

2.⁠ ⁠Pensamiento Crítico: todo tiene que pasar por el cedazo del análisis lógico, legal, ético. No se puede dar por cierto lo que primero se ve o se lee, sin ese discernimiento estricto. Hay que dudar de todo, buscando sus intenciones e intereses subrepticios. No creer que la mayoría, por ser mayoría, tiene la razón. Tomar distancia y diferir cualquier opinión, porque se requiere rumiar más lo que se ha escuchado o leído. Evitar formar parte de la horda emocional que, arengada por un líder, busca aniquilar a los otros o someterlos con su verdad.

3.⁠ ⁠Humildad: para entender que nuestra opinión es una más. Y que la compartimos agradeciendo la benevolencia de la comprensión, pero aceptando la crítica ácida. No somos dioses omniscientes, sino humanos que construyen, desde la urdimbre de sus relaciones, la realidad en la que vivimos. Esto entraña apartarnos de los juicios absolutos. Seguro que el otro tiene razones que no conocemos o no entendemos. Sin renunciar a argumentar en defensa de lo que creemos y decimos.

Considero que una fuerte experiencia espiritual nos permite vivir desde estas tres actitudes, ya que cuando trascendemos, oteamos la vida; Se trata de ser más espirituales cada día.