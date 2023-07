Caribe Espiritual

Estoy convencido que el primer paso de la formación espiritual es el desarrollo y contrastación de las habilidades espirituales. Más allá de aprender un cúmulo de conceptos doctrinales y someternos a rituales que no se entienden, se hace necesario que pongamos en funcionamiento esas aptitudes que nos permitirán conectarnos con nuestra esencia y trascender, para así otear la vida en su conjunto.

Bueno, y ¿Cuáles serían? Acá les propongo por lo menos 3.

La primera habilidad espiritual, a mi manera de entender, es agradecer. Es esa consciencia que no somos merecedores de todo lo que tenemos y conseguimos, que siempre hay personas que con su generosidad nos bendicen, que hay muchas más experiencias agradables, útiles y constructivas que dificultades y limitaciones. Quien aprende a dar gracias podrá entenderse mejor y captar el sentido de su vida.

Saber contemplar, sería la segunda habilidad fundamental en la praxis espiritual. Para ello hay que saber hacer una pausa, tomar distancia de la rutina cotidiana e interiorizar. Sólo puede ver bien el exterior quien conoce su interior. Contemplar implica dejar que la realidad se incruste en nuestro ser y nos aporte nuevas luces, placeres y fortalezas con su belleza y verdad. Sin esa conexión con el mundo interior toda experiencia ritual por solemne que sea es puro entretenimiento o aburrimiento.

En tercer lugar, hablaría del servir, como esa habilidad espiritual que nos hace salir de nuestras limitaciones, preocupaciones y captar que existen vacíos, carencias, dificultades en otros, a los que podemos ayudar. Construir con los demás es la experiencia más humana que podemos vivir. Cualquier práctica espiritual que no transite por el servicio nos enajena, centrándonos en nuestras propias miserias. Por eso la espiritualidad es una praxis de amor.

Durante los últimos dos años he estado trabajando constantemente en temas de espiritualidad más allá de lo religioso. Y me he enfrentado a la cruel realidad de que, en ocasiones, el miedo a la trascendencia es fruto de los abusos que algunas prácticas, negadoras de libertad e impulsoras de la culpabilidad, han ocasionado. Necesitamos experiencias existenciales que nos hagan desarrollar nuestras habilidades espirituales, allí podremos encontrar motivos para seguir adelante en la realización de nuestros proyectos, siempre en libertad, interiorización y solidaridad.

El retiro “Human@s, una experiencia espiritual bien barranquillera” es una buena oportunidad para ello, espero que puedan participar.