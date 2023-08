Auténtica y genuina

La experiencia religiosa se manifiesta en actitudes concretas que tienen su origen en el misterio interior de cada persona. No es la consecuencia de presiones externas, ni el fruto de una negociación en la que sentimos que intercambiamos nuestras culpas por una felicidad que no merecemos. Es una toma de conciencia de lo que somos y de la relación que podemos construir con el absoluto que llena de sentido a nuestra existencia, originando un modo de vida específico.

Es una relación desde el profundo misterio del corazón con quien lo habita, pero que a la vez trasciende todo. Es mucho más que un conjunto de verdades lógicas y coherentes que buscan dar significado. Va más allá de las prácticas litúrgicas, sean estas desde las más solemnes e hieráticas hasta las más emocionales imbuidas del espíritu de Hollywood. Claramente, tampoco es el resultado de imposiciones heterónomas de mandamientos y reglas que no se comprenden bien. Es una relación. Es amor compartido. Es el placer de entender quiénes somos y cómo podemos continuar siéndolo.

No es el trágico camino de dolor que se recorre para pagar una deuda que no adquirimos conscientemente y que atávicos padres nos heredaron. Después de todo, somos libres para decidir cómo vivir y cómo ser felices. Es conexión con el propio misterio para comprometernos en situaciones históricas específicas. Es libertad, no represión. Es placer, no sacrificio cruento. Es solidaridad, no temor al otro. Es encarnación, no desprecio por el entorno y el sistema en el que vivimos.

La religión no es, en primer lugar, credo, liturgia y moral; es un modo de vida (Hechos 5,20) y luego todo lo demás. Theodoro Moore define lo que significa ser religioso como: “Vivir una vida de reverencia, contemplación, una ética sólida, desarrollar el sentido de lo asombroso y maravilloso; o responder de forma creativa a lo misterioso”. Con la radicalidad del amor, pero sin el fanatismo de la ignorancia y la inseguridad. Por ejemplo, entiende que la moral es dar vida desde la complejidad de las emociones humanas, sin caer en relativismos, pero con la habilidad de comprender los matices de la existencia. Lo cual le permite ser sensible a las necesidades de los demás con quienes compartimos el mundo.

Esto es lo que descubro en la propuesta existencial de Jesús, y por ello continúa siendo el referente fundamental de mi vida. Desde mi fe, lo declaro: mi Señor y Salvador. Estoy convencido de que, si expresamos la experiencia religiosa desde estas perspectivas, estaríamos más decididos a vivirla de manera auténtica y genuina. Es lo que busco con el oracional “El Man está Vivo”, que escribo cada mes, desde hace 20 años y que les invito a compartir.