Así lo despreciaron

¿Qué motiva a alguien excluido y marginado tanto social como religiosamente a acercarse a Jesús de Nazaret? En Marcos 1:40-44, un leproso, que de acuerdo con Levítico 13:45-46 debería estar al margen de la comunidad sin acercarse a nadie, se aproxima a Jesús. Este leproso anónimo del evangelio de Marcos se arrodilla ante Él y le dice: "Si quieres, puedes sanarme".

"Si quieres": Es el reconocimiento de que el otro no esta obligado a recibirme; es su decisión libre y consciente. Nadie puede imponerse al otro.

"Puedes sanarme": Es que cuando el otro me acepta me da la posibilidad de vivir plenamente, y eso es esta sano en medio de todo.

Creo que este hombre, que ha vivido el desprecio de otros, que no solo lo marginan, sino que le hacen creer que Dios también lo hace, se siente atraído por las palabras y acciones inclusivas, sanadoras y liberadoras de Jesús. Si se aproxima, es porque ha escuchado del amor que emana de este hombre, un amor que trasciende todas las estructuras morales y religiosas para abrazar y purificar al ser humano. Si se postra ante Él, es porque ha escuchado testimonios de cómo este maestro no se muestra indiferente ni actúa como un juez condenatorio hacia quienes sufren. Si hace esa petición, es porque reconoce en Jesús el poder de restaurar a los seres humanos heridos y a aquellos que sienten que han perdido su valor, su dignidad.

Creo que, más allá de las interpretaciones mágicas que algunos atribuyen a las acciones de Jesús, su verdadero poder radica en su habilidad para brindar una nueva oportunidad, para acoger a los despreciados, para servir a aquellos que no tienen cómo recompensarle y para iluminar la vida de quienes son considerados "diferentes" debido a ciertas características de su existencia y comportamiento. Al final del día, ese genuino reconocimiento de la esencia del otro es la auténtica fuente de sanación, liberación, restauración y felicidad.

En una sociedad como la nuestra, que constantemente haya nuevas y detalladas formas de discriminar, marginar y excluir, la única manera de ser un verdadero seguidor de Jesús de Nazaret es practicar la inclusión y acoger a aquellos que las instituciones religiosas, círculos intelectuales y grupos moralistas desprecian y tildan de insignificantes. No creo que alguien pueda considerarse un verdadero creyente de Jesús si no actúa de la misma forma que Él lo hizo con el leproso que encontró en su camino. No se necesita de ningún poder sobrenatural, basta con comprender que todos merecemos respeto, independientemente de nuestros pasados o acciones, y lo único que requerimos para internalizarlo es que alguien nos ame, sin prejuicios por nuestras diferencias.