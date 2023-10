Ánimo audaz

El coraje es una virtud necesaria para ser felices. No podemos pretender que la vida nos acaricie siempre y que todo salga como lo hemos planeado y deseado. Siempre hay y habrá dificultades, oposiciones, complicaciones y tendremos que enfrentarlas con inteligencia, fortaleza y coraje. Entiendo el coraje como la fuerza interior que nos impulsa a luchar por nuestros objetivos aún en medio de las adversidades que se experimentan.

Martin Seligman considera que existen unas fortalezas emocionales que implican el ejercicio de la voluntad, para la consecución de metas ante situaciones de dificultad y adversidad ya sean externas o internas. Estas fortalezas son:

1. Valentía. La capacidad de aceptar el miedo como una reacción sana a estímulos que nos ponen en riesgo. Es buscar responder adecuadamente sin dejarse paralizar por el temor que hay en el corazón. Es la determinación para superar las dificultades que se tienen.

2. Integridad. Las personas se conocen, se aceptan y se aman tal cual son. Tienen claro cuáles son los valores que las definen y desde allí asumen el compromiso de lograr sus metas, asumiendo el viento en contra. Reconocen los riesgos de sus actitudes y acciones y asumen las consecuencias que de ellas se generan.

3. Persistencia. Es lo que permite que las personas no se den por vencidas fácilmente. No son tercas ni temerarias. Saben que lo normal es que haya situaciones que las pongan a prueba y que el éxito no siempre es logrado en el primer intento. Saben que la vida es un proceso en el que, a veces, hay que saber resistir para llegar a conseguir el propósito que se tiene.

4. Vitalidad. Se requiere pasión para seguir adelante. No basta con las ideas claras y distintas. Es necesario estar emocionado, apasionado por ese objetivo que se requiere. Sin vitalidad la vida pronto cae en el hastío y nadie tendrá coraje desde el aburrimiento.

Cuando reviso cada una de estas fortalezas que, según Seligman, impulsan el coraje pienso que la espiritualidad, como esa capacidad de trascender de lo inmediato, material y útil, es un espacio propicio para entrenarlas y desarrollarlas. Quien se descubre como un ser con posibilidades de sentido, con herramientas para alcanzar sus sueños y sinergias genera y potencia el coraje como una virtud.

Necesitamos prácticas espirituales que, fuera de la metáfora de la guerra, nos permitan entender que sin coraje no alcanzamos ninguna meta propuesta. Los momentos de oración, meditación, celebraciones litúrgicas, contemplación tienen que ser una oportunidad para sentir que podemos realizar el deseo y el sueño que tenemos y que no podemos ceder ante las limitaciones propias de nuestra condición.