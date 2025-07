Vivimos en la época en la que paradójicamente se habla más de la singularidad y la originalidad, pero al tiempo, se intenta homogeneizar más a las personas. La moda, las redes sociales y los estándares exigidos, son apenas unas maneras de hacer creer que todos tenemos que vivir de la misma forma, que estamos obligados a pensar y a sentir igual. De algún modo, se mira con cierta sospecha a todo aquel que vive desde su esencia, sin tratar de imitar o ser como el resto.

En ocasiones, algunas preguntas se usan como corsés que intentan medir las vidas de todos desde las mismas características: Y… ¿cuándo te vas a casar? se te está pasando el tiempo… ¿Para cuándo los hijos? ¿No te has especializado? ¿Por qué no has cambiado de celular? Son preguntas comunes que se hacen desde algunos estándares sociales. Creo que cada uno tiene derecho a responder: “Disculpa, no seas sapo, creo que eso no te importa”. Sé que las rutinas de lo políticamente correcto no lo permiten, pero hay que ponerle límites a todos aquellos que juzgan y dan opiniones que nadie les ha pedido.

Todos tenemos derecho a decidir qué hacer con nuestra vida. Ten claro que no estás aquí para cumplir las expectativas de aquellos con los que compartes la existencia, y que a veces ni siquiera son tan relevantes en tu proyecto. Para alimentar esta actitud, creo que son necesarias tres claves fundamentales:

1- Saber quién eres y qué quieres hacer con tu vida. Entender qué te define, cuáles son tus sueños y tus planes. Cómo quieres escribir tu historia. Vivir ese proceso de auto-observación que te lleva a tener conciencia de ti mismo y a entender por qué y para qué actúas como lo haces. Solo en la medida en que te conozcas, te aceptes y te ames, podrás ser feliz. Sé tú, con la tranquilidad de saber que esa es la única obligación real que hay en tu existencia: dar tu mejor versión posible. Recuerda que eres invaluable.

2- Relacionarte con los demás desde la sinceridad, la claridad, el respeto y la disposición a contribuir para que cada uno pueda realizarse y ser feliz. Comprender que no eres el juez de ninguno y que no estás llamado a cambiar a nadie. Tú estás para acompañar desde la libertad y amar responsablemente, siempre con los principios éticos y morales como diques de la construcción de las relaciones.

3- Juntarte en proyectos comunes desde la originalidad de cada uno. Evitar los unanimismos que niegan la diferencia. Para hacer equipo no debes abdicar de tu identidad, de tus opciones y valores. Puedes contribuir desde lo que eres. Te haces daño y le haces daño al grupo si buscas sumarte desde lo que no tienes, no quieres y no puedes. Se requiere también poseer la asertividad suficiente para saber ponerle límites a los que buscan cambiarte y hacerte vivir de una forma que no te interesa.

Tenemos que concentrarnos más en nosotros mismos para poder ser buenos servidores de los demás. Solo quien tiene claro quién es, puede ofrecer claramente su aporte. Las redes sociales son emocionantes porque nos ponen a los demás muy cerca rápidamente, pero no nos pueden hacer perder de vista que siempre hay un abismo insalvable entre la esencia de cada ser humano. Nadie es como los otros quieren que sea… afortunadamente.