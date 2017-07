Columnas de opinión

Aftosa III: ¿más sorpresas?

Termino estas líneas saliendo de la reunión de la Comisión Sudamericana para la Lucha contra la Fiebre Aftosa (Cosalfa), convocada a raíz del brote reportado por el ICA en Tame, “con el fin de conocer las medidas sanitarias que el ICA ha desplegado en la contención de esta emergencia”.

Los delegados constataron con sorpresa que la crisis no se limitaba al foco de Tame, sino que se habían reportado otros en Yacopí y Tibacuy (Cundinamarca) y en San Faustino, corregimiento de Cúcuta, sin contar la situación por confirmar en el frigomatadero La Primavera, en La Dorada, declarado en cuarentena por el ICA, sobre la cual no hay información definitiva.

Yo también fui sorprendido, mas no por la noticia de los focos, sino porque, cuando me disponía a viajar hacia Brasilia (pues durante ¡20 años! Fedegán ha sido el representante del sector privado por Colombia), me enteré de que tal representación había sido removida por el ICA, sin comunicación oficial ni justificación alguna.

Decidí viajar convencido del derecho a ser escuchado que le asiste a Fedegán, por su papel en la lucha contra la aftosa en Colombia durante su administración del FNG. No obstante, a pesar de mi condición de observador, solo recibí demostraciones de solidaridad y respeto, y corroboraré el reconocimiento que la Federación tiene en los foros sanitarios del continente, al punto que se me permitió leer una constancia en la cual expuse la posición del gremio frente a la crisis y, sobre todo, frente a las soluciones, la cual podría resumir así:

1) Para Fedegán, más allá de las diferencias, la prioridad es conjurar la crisis, para lo cual pone a disposición del Minagricultura y del ICA el equipo técnico-científico que participó en el diseño del Programa Nacional de Erradicación, y tuvo bajo su responsabilidad su operación durante dos décadas.

2) Fedegán considera de suma importancia el rigor en la evaluación predio a predio, para tener un mapa de riesgo que evite brotes posteriores.

3) Fedegán hace un llamado a los ganaderos a colaborar con las medidas de contención, y a la responsabilidad en la denuncia de animales con síntomas, sean propios o ajenos.

4) Fedegán solicita que se retome la recomendación V aprobada en julio de 2016 en la reunión del Comité Hemisférico para la erradicación de la Fiebre Aftosa (Cohefa), ampliada para realizar una auditoría a los procesos de los recientes ciclos de vacunación.

El ministro intervino vía satélite, a lo cual no me refiero a pesar de su hostilidad hacia Fedegán, pues ahora lo importante es superar la crisis con el apoyo de la misión técnica aprobada en la reunión y aceptada por el Gobierno.

Nota bene: El contrabando hay que controlarlo, claro está, pero hay que dejar de echarle la culpa, pues aunque explica, no justifica la grave situación. La culpa no es de la vaca.

@jflafaurie