En el Caribe colombiano sabemos que la comida nunca es solo alimento: es el espacio del encuentro, la base de la dignidad y, en momentos de crisis, el primer destello de esperanza. Por eso, cuando una comunidad logra asegurar un plato en su mesa, se activa algo mucho más profundo que la nutrición: se enciende la posibilidad real de reconstruirse.

Esta certeza cobra hoy una vigencia dolorosa en Córdoba. Allí, miles de familias que han enfrentado la furia de las inundaciones están dando pasos valientes para salir adelante. Sin embargo, la emergencia no termina cuando el nivel del agua baja. Las secuelas reales permanecen en la cotidianidad fracturada, en la pérdida de empleos y en la salud emocional de quienes lo perdieron todo.

Recorrer estos territorios y escuchar a los líderes que, aun sin techo propio, sostienen el ánimo de sus vecinos, nos obliga a replantear lo esencial. En medio del barro, emerge una verdad contundente: un plato de comida caliente no es un gesto asistencialista menor. Es la energía necesaria para resistir y la señal física de que el país no les ha dado la espalda.

Pero la atención de estas crisis recae en Colombia entera y estamos convencidos del impacto poderoso que puede tener la intervención empresarial mediante el acompañamiento respetuoso de los procesos locales.

Hoy, la invitación a nuestros colegas, líderes y organizaciones es simple: Aportar, en la medida de las posibilidades, para que una familia vuelva a respirar y una comunidad continúe enfrentándose a la adversidad.

Córdoba nos está dando una lección silenciosa de resiliencia que en Diageo Colombia consideramos profundamente inspiradora, razón por la cual nos sumamos a Fundación Gastronomía Social para proveer comidas calientes a damnificados, mientras nos articulamos en el mediano y largo plazo a los esfuerzos público-privados por la reactivación económica que anticipamos será un reto de grandes proporciones.

El mensaje es claro: la solidaridad no puede ser un evento pasajero ni una reacción que se evapore con el retiro de las aguas, por esta razón, sigamos presentes, no solo como donantes, sino como aliados permanentes de un territorio que, en medio de la dificultad, nos enseña que la esperanza se cultiva mejor cuando se trabaja en equipo.

Aquellos que cuenten con la posibilidad de sumarse, los invitamos a hacerlo mediante este enlace:

https://donaciones.comidaparatodos.org/campaing/68b75d169556fabdab920ee6

*Director de asuntos corporativos de DIAGEO Colombia