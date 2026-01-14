Cuando se habla de las tendencias de transformación digital en 2026 es probable que la conversación se centre en gran medida en la implementación de la inteligencia artificial, las estrategias de confianza cero y la formación de los empleados. La ausencia de un sistema seguro de transferencia de archivos es un indicador de que la estrategia de transferencia de datos no cumple con los estándares de seguridad necesarios. Para las organizaciones que dependen de métodos poco seguros, como por ejemplo el envío de archivos sensibles por email sin cifrado, los desafíos de aplicar políticas de gobernanza y retención de datos son cada vez más difíciles.

Si bien las prácticas de refuerzo de la seguridad están reduciendo la probabilidad de ciberataques en lo que respecta a las cuentas de usuario y las aplicaciones, parece haber un punto ciego en lo que se refiere al establecimiento y mantenimiento de sistemas de archivos que cumplan con la normativa. Dada la importancia de la protección de datos, el hecho de que una organización no establezca y mantenga procesos seguros de transferencia de archivos ofrece un resultado desalentador, especialmente en sectores como la sanidad y las finanzas, donde el escrutinio normativo es intenso.

Una estrategia de cumplimiento integral incluye pilares que se combinan para crear resiliencia y mitigar el riesgo. Al fin y al cabo, nadie puede crear con confianza una postura de seguridad sólida si no se dispone de métodos seguros y conformes para transferir datos confidenciales.

La privacidad de los datos como requisito legal

Las normativas sobre protección de datos y privacidad son requisitos legales. El panorama normativo es estricto en lo que respecta a los flujos de trabajo de transferencia de archivos en los que intervienen datos confidenciales. Dependiendo del sector, esto puede incluir el cumplimiento obligatorio de las normas de ciberseguridad (como HIPAA y GDPR, PCI-DSS, GDPR, SOX, etc.) y el uso de sistemas de transferencia de archivos obsoletos hace que una organización incumpla la normativa. Las consecuencias que ello conlleva incluyen pérdidas económicas, repercusiones legales y daños a la reputación.

¿Por qué siguen existiendo estas lagunas o puntos ciegos en lo que respecta a la seguridad de la transferencia de archivos? Independientemente de la razón, ya sea complacencia, problemas con los sistemas heredados o incluso falta de concienciación, ninguna de ellas es válida. No hay justificación para seguir utilizando protocolos obsoletos como el FTP o procesos manuales que no satisfacen las exigencias de las normas de cumplimiento modernas.

Consideremos un escenario en el que una organización está llevando a cabo una transición gradual. Aunque existen varias soluciones propias, los sistemas siguen estando fragmentados debido a la ausencia de un enfoque centralizado. Como resultado, ciertas funciones empresariales internas siguen dependiendo del FTP, el correo electrónico u otros métodos de transferencia de archivos inseguros. Esta falta de supervisión crea importantes puntos ciegos, lo que deja a la organización vulnerable a las infracciones de cumplimiento.

Un estudio de 2025 informa de que el costo para las organizaciones que incumplen las normativas de protección de datos es de 14,82 millones de dólares, lo que supone un aumento del 45 % desde 2011. El informe también cita que el incumplimiento es tres veces más caro que mantener el cumplimiento. Jugar con el cumplimiento es arriesgado y las organizaciones que son administradoras de datos eficaces cuentan con un marco de gobernanza de datos moderno y escalable.

El valor del MFT para el cierre de brechas

La forma más eficaz de reducir en gran medida los puntos ciegos de cumplimiento en su proceso de transferencia de archivos es adoptar una solución de transferencia de archivos gestionada (MFT) de nivel empresarial. Al centralizar todas las transferencias de archivos, la plataforma MFT adecuada ofrece una mayor visibilidad y control, lo que le permite supervisar y gestionar cada intercambio de datos.

Una solución MFT robusta ofrece funciones avanzadas como cifrado de extremo a extremo, controles de acceso granulares, registros de auditoría completos y registros a prueba de manipulaciones. Con su funcionalidad integrada, MFT permite la transferencia fluida y conforme a la normativa de datos confidenciales entre sistemas internos y externos, al tiempo que ayuda a cumplir con estrictos acuerdos de nivel de servicio, normas de gobernanza y normativas de protección de datos en constante evolución.

Crear una cultura de seguridad a largo plazo

La estrategia más sofisticada no prosperará si los empleados no están debidamente formados, las tareas manuales no se controlan o las políticas de gestión de datos en torno a las transferencias de archivos son ambiguas. La verdadera resiliencia requiere una cultura de evaluación proactiva, en la que las organizaciones busquen y aborden los posibles puntos ciegos antes de que se conviertan en costosas responsabilidades.

Generar confianza en el personal, sus sistemas y sus procesos comienza con la claridad y la responsabilidad en todos los niveles. Con una solución sólida de transferencia gestionada de archivos (MFT), cada transferencia se registra, se rastrea y se puede auditar, lo que transforma el movimiento de archivos de un riesgo potencial en un pilar de cumplimiento y confianza.

Ahora es el momento de examinar minuciosamente sus políticas de transferencia de archivos: ¿está realmente protegido contra infracciones y multas reglamentarias o hay lagunas ocultas que lo dejan expuesto? ¿Está viendo su configuración con la perspectiva adecuada o hay vulnerabilidades ocultas que socavan sus esfuerzos de cumplimiento sin que usted lo sepa? Las respuestas se encuentran en la evaluación continua y la adopción de herramientas que no dejan nada al azar porque en el panorama actual, las repercusiones del incumplimiento son tan graves que es posible que sus organizaciones nunca se recuperen por completo de ellas.

Vicepresidente de Progress Software para América Latina y el Caribe.