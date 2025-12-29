Reciente Intervención del diputado, veterinario y lúcido Adam Smith tropical, Emilio Interián en la Asamblea Nacional de Cuba (tomada del medio digital Árbol Invertido) con ediciones menores por razones de espacio:

“Estos son temas que tenemos que resolver y hacer con rapidez. No podremos explicarle al pueblo que estamos discutiendo un programa, que todo el mundo opina, y que de aquí a seis meses o un año no haya resultados. Si de verdad queremos que este país no siga en la misma situación tenemos que actuar ya.

Gracias a las MIPYMES hoy tenemos cosas que no habíamos logrado. Yo ponía el ejemplo al Primer Ministro: qué satisfacción para mí, que trabajo en la construcción produciendo más.

Ir a una arenera que hoy está arrendada a una MIPYME; allí usted puede comprar arena o piedra de forma legal, rápida y sin problemas. Ellos suministran todo y se acaba la ineficiencia. En el sector estatal una obra se detenía por un tornillo o una tuerca. Hoy si falta algo se busca y se resuelve. Cuando las areneras o canteras estaban en manos del Estado generaban enormes dificultades para el pueblo.

Eso mismo deberíamos lograr en muchas otras áreas. Tenemos que volver a tener fábricas de pienso (concentrado). Usted hablaba con un ganadero de antes del triunfo de la Revolución y le decía que existían muchas minifábricas de pienso criollo. Ese es mi sueño: poder comprar el alimento que yo desee, con la calidad que desee, o comprar las materias primas y elaborar los alimentos que necesito. Tenemos que llegar a eso y ese es el camino que estamos llevando.

Si a alguien se le entregan 65 hectáreas de tierra y las explota correctamente, hay que darle más. No debemos tener miedo de que, trabajando duro, una persona haga dinero, como sucede en cualquier lugar del mundo.”

Sólo dos países con un régimen político comunista han podido mejorar sostenidamente el bienestar de sus habitantes. China, desde que Den Xiaoping recuperó el poder en 1977 y puso en práctica su lema: “No importa el color del gato con tal que cace ratones”; y Vietnam, imitándola desde 1986 con su revolución Doi Moi, “cambio” para bien.

Ambos abrazaron para su economía el capitalismo, ahorrar para invertir, y la iniciativa privada, poner el interés personal a competir con productos de mejor calidad, precio o servicio. Rusia había ensayado y fracasado con un capitalismo de Estado sin libre empresa. ¿Intentará el régimen cubano en su aniversario 67 hacer lo correcto o “morirá con su pinta” como los jugadores habaneros de dominó?

